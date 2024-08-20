Ближний круг Первого подобран по компетентности

У президента Садыра Жапарова, как первого лица государства, нет команды – в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать.

У него нет родственников, телохранителей, водителей, лаборантов или кухарок, которые помогали бы ему управлять государством. Есть центр принятия решений. И он состоит из людей, набранных не по принципу родства или приятельства, а по принципу эффективности, результативности, умений и навыков.

До Жапарова властные структуры строились таким образом: Тимур (он же президент) и его команда. В команду входили жена "Тимура", дети "Тимура", зятья-шурины-свояки "Тимура", близкие друзья "Тимура"… Должности находились для всех. Попасть в такую команду было очень непросто, прямо скажем – невозможно. Будь ты хоть семи пядей во лбу, квалифицированный специалист в своей области, искренне переживающий за страну и народ, желающий и умеющий работать. Если ты не брат, не сват, не водитель и не по-собачьи верный телохранитель – путь в президентскую команду тебе заказан.

Чем оборачивалось такое "руление" страной – все мы отлично помним. И во что в итоге превратилась страна – тоже видели. Деградация достигла такого уровня, что сейчас Кыргызстан приходится тащить – как бегемота из болота. Процесс небыстрый и очень трудоемкий.

Первое, что сделал Садыр Жапаров, придя к власти, - поменял Конституцию. А вместе с ней и стиль, самую суть управления государством. Многие тогда почему-то решили, что новое управление предполагает узурпацию власти самим Жапаровым, его безраздельное единоличное господство. Теперь же совершенно очевидно, что ничего подобного президент не хотел и не имел в виду. Главное для президента – правильно распределить обязанности между по-настоящему грамотными и компетентными людьми. И еще – разглядеть в человеке специалиста, способного выдать ожидаемый результат, - кем бы этот человек ни был и как далеко от "верхушки" еще вчера ни находился бы.

Кто входит в ближний круг Садыра Жапарова и составляет тот самый центр принятия решений?

Прежде всего – Камчыбек Ташиев. Смешки и ироничные высказывания про "экидосов" постепенно затихают. Уже давно понятно, что на должность главы ГКНБ Ташиев пришел не потому, что является ближайшим и самым преданным другом Жапарова. Откровенно говоря, если бы Садыр Нургожоевич очень хотел поощрить друга и пристроить его на какое-нибудь теплое местечко, он мог выбрать для него совсем другой фронт работ. Изначально казалось: где ГКНБ – и где Ташиев? Какой из него главный чекист? Он вообще не кадровый силовик!

А оказалось, что генерал Ташиев занял именно ему предназначенную должность (как говорится – по судьбе). Сейчас уже трудно, практически невозможно представить на его месте кого-нибудь другого. Именно при Ташиеве Госкомитет стал наконец той структурой, какой ему и надлежит быть, но каковой он никогда прежде не являлся. Именно Ташиев в корне изменил само представление кыргызстанцев о чекистах и показал, что ГКНБ может и должен работать на благо народа, беспощадно давя криминал, расправляясь с коррупцией во всех ее видах и проявлениях, решая вопросы государственной границы – и многие другие вопросы, которыми теперь занимается новая киргызская (силовая) элита.

Следующий в "круге" - председатель кабмина Акылбек Жапаров. Который тоже попал в премьеры не случайно и не потому, что тезка президента. Сам он пошутил как-то, что Садыр Нургожоевич назначил его туда, где нужен ум (а Ташиева – туда, где нужна сила). На самом деле в стране сейчас такая ситуация, что человек из центра принятия решений должен обладать и умом, и силой. И у Камчыбека Ташиева, и у Акылбека Жапарова есть и то, и другое.

Возможно, у тезки президента силы чуть поменьше. Потому и его достижения так не бросаются в глаза. Он так и говорит, не хвастаясь: "Мне и моему кабинету удалось кое-что сделать". Но если присмотреться к этому "кое-чему", хорошо заметно, что Акылбек Усенбекович проявил себя как эффективный управленец в сфере экономики и финансов. На его счету – повышение зарплат и пенсий, строительство школ и детских садов, привлечение инвестиций. По сути, тем, что экономика Кыргызстана не провисла и держится на плаву, - республика в немалой степени обязана Акылбеку Жапарову.

А заслуга президента – в том, что он сумел разглядеть в однофамильце хорошего премьера. Так же как в Ташиеве – эффективного председателя ГКНБ.

Третий по значимости и результативности представитель ближнего президентского круга – спикер парламента Нурланбек Шакиев. Который, как и положено спикеру, много говорит… Но много чего и делает. Работает в направлении наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей Кыргызстана с ближним и дальним зарубежьем. Создает мировой имидж Кыргызстана как демократической страны, имеющей большой потенциал в сфере гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, привлекательной для инвесторов.

В центр принятия решений неожиданно попал и управделами президента Каныбек Туманбаев. Должность эта – прямо скажем, из категории малозаметных и малопривлекательных. Это, собственно, завхоз – и не более. Однако Туманбаев оказался на редкость эффективным управленцем и стал чуть ли не мини-премьером, глубоко вникающим во все важнейшие хозяйственные дела, со знанием дела инспектирующим стройки и компетентно решающим вопросы их материального обеспечения…

Дальше идут министры, губернаторы и прочие более мелкие руководители, основная масса которых пока особо себя не проявила. Может быть ПОКА, а может, не проявит и вовсе. Тогда они в своих креслах не засидятся. В ближний круг первого нынче попасть легко и просто – но так же легко из него вылететь, не оправдав президентского (а главное – народного) доверия. Как отправлен, например, в отставку неэффективный генеральный прокурор Курманкул Зулушев…

Из министров наиболее результативен – что бы про него ни говорили и ни думали – министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Он постоянно на виду и на слуху, пробивая новые проекты и высказывая новые идеи – натуральным образом горит на работе, стараясь от и до реформировать кыргызскую систему охраны здоровья, очистив ее от коррупции и оснастив новыми кадрами и современным оборудованием - и периодически добиваясь несомненных успехов.

Работает на своем месте и председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, активно продвигающий судебную реформу и принимающий самые жесткие меры к судьям, уличенным во взяточничестве и несправедливости.

Есть в "круге первом" еще Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов и заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов. Интересные люди на интересных должностях, которые как бы есть – но их как бы и нет. Что тот, что другой периодически появляются на арене, чтобы сделать какое-нибудь заявление (зачастую, особенно как в случае с Байсаловым, - парадоксально-опрометчивое). А после уходят в тень, предоставляя вместо себя трудиться кому-нибудь другому – например, главе президентской пресс-службы. И это в условиях непрекращающихся информационных войн, когда народу необходимо постоянно – подробно и доступно – разъяснять государственную политику и указывать направление нашего движения.

Что ж… Как уже сказано, попасть в круг приближенных к первому лицу государства сейчас в Кыргызстане – легче легкого. Если ты активен, эффективен, настроен патриотично и являешься настоящим мастером своего дела – тебе будут рады. Но тебе придется постараться, чтобы быть оцененным по достоинству прежде всего своим народом. Потому что президент ориентируется прежде всего на народную оценку. Не соответствуешь доверенной тебе должности – вылетишь, невзирая на родство с представителями власти, громкую фамилию или красивые глаза.

Источник - vb.kg