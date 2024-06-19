Политический манифест Ташиева

А будет это, по вей вероятности, социализм.

Все кыргызстанцы давным-давно поняли, что в стране происходят грандиозные тотальные изменения. Что полным ходом идет строительство принципиально нового общества… Но что, собственно говоря, строится? Что это будет за общественная формация?

А будет это, по вей вероятности, социализм.

Глава кабмина Акылбек Жапаров не так давно заявил, что в Кыргызстане строится капитализм. Сказал он об этом, имея в виду прежде всего повышение тарифов на электроэнергию, однако общий посыл понятен: будут люди богатые и бедные, для богатых – другие условия и другой с них спрос по сравнению с бедными.

Далеко не все граждане отнеслись к этому заявлению с должным энтузиазмом, далеко не у всех оно по понятным причинам вызвало восторг и полное приятие. Да и, положа руку на сердце, для простых кыргызстанцев "капитализм" – слово настораживающее, если не сказать пугающее. Достаточно заглянуть в словарь: "Капитализм – общественный строй, при котором все средства производства являются честной собственностью класса капиталистов, использующих труд наемных рабочих для извлечения прибыли". Как-то невесело звучит, даже если добавить к "капитализму" модное определение "с человеческим лицом".

"Мы строим капитализм, а не коммунизм", - так дословно сказал Акылбек Жапаров.

А что, интересно, намерены строить кыргызские коммунисты? По логике – коммунизм. То есть строй, при котором субъектом всех имущественных прав является не личность, а община, союз, народ или даже все человечество, и при этом основанием распределения имущества и прочих благ являются потребности людей. Недостижимая мечта!

В стране, кстати, аж две коммунистические партии – собственно коммунистическая и партия коммунистов Кыргызстана. Обе они в последнее время молчат. Никуда нас не ведут, ничего не обещают и ни к чему не призывают. Видимо, коммунизм в Кыргызстане действительно никто строить не собирается.

Судя по названию некоторых политических партий, они изначально нацелены на социализм. Социализм – политическая, социальная, экономическая философия и идеология, направленная на реализацию социального равенства и социальной справедливости, достижение которых предполагается в том числе через общественную собственность на средства производства. Социализм, в отличие от коммунизма, построить вполне реально. И политическая партия СДПК (нынешние социал-демократы) вполне могла бы этим заняться.

Аскар Акаев в СДПК не состоял. Но пришел к власти как первый президент Киргизской советской социалистической республики. Казалось бы – ему и карты в руки и попутный ветер в спину. Тем более что особо и строить ничего не требовалось, достаточно сохранить социалистическое наследие. Не сохранил. Его волновали совсем другие идеи – строительство "островка демократии", например.

Алмазбек Атамбаев – профессиональный партиец и социалист. Но и он к социализму Кыргызстан так и не привел. А теперь и вовсе играет в социалистические игры в далекой Испании с товарищами из Социнтерна, время от времени то ли обещая, то ли угрожая вернуться в Кыргызстан…

"Ата-Мекен" - тоже социалистическая партия! А ее лидер Омурбек Текебаев ассоциируется с чем угодно, только не со строительством социалистического общества.

Есть два вида политических деятелей. Одни много и красиво говорят. Декларируют свою политическую платформу, обосновывая ее и представляя со всех положительных сторон. Другие (и их гораздо меньше) без особых разглагольствований воплощают в жизнь свои политические и социальные идеи.

В Кыргызстане таким политиком является Камчыбек Ташиев. Никогда не имевший отношения ни к социал-демократам, ни к "атамекеновцам".

На встрече с жителями Кара-Суйского района председатель ГКНБ объявил: "Богачи вернут приватизированное в старые времена". Имущество богатых людей будет инвентаризироваться и проверяться на законность приобретения: "В прошлые смутные времена они покупали народное богатство или приватизировали коррупционным путем. Они завладели народным имуществом и богатели в течение тридцати лет. Все это нужно привести в порядок. Богатеть должны не несколько человек, а весь народ".

Разве не социалистический постулат?

В Джалал-Абадской области, по словам Ташиева, народу возвращены три крупные базы, одна из которых незаконно принадлежала бывшим депутатам парламента Кубанычбеку и Токтогулу Тумановым. "На их месте мы построим школу и дом для государственной ипотечной компании", - заявил Камчыбек Ташиев.

В рамках борьбы с коррупцией генерал Ташиев постепенно возвращает народу все, что было отобрано у него и приобретено за бесценок. Возвращает тому, кому народное достояние должно принадлежать по праву и по определению. Не философствуя и не подводя под свои действия политическую и идеологическую базу. Возвращаем награбленное народу Кыргызстана, потому что так правильно и справедливо – вот такой простой, незамысловатый и доступный каждому кыргызстанцу у него принцип. Председатель ГКНБ заключил с народом некий неписаный общественный договор и четко соблюдает все его пункты.

Именно поэтому народ Ташиева понимает, принимает и поддерживает. И помогает ему разворачивать страну в сторону социализма, не особо задумываясь, как именно будет называться создаваемый общественно-политический строй. Главное – не название, а реальное положение дел. И конкретные ташиевские действия.

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