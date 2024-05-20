Киргизия против мигрантов — ничего не напоминает? - СП

В Бишкеке прошли массовые протесты из-за недовольства приезжими из Индии и Бангладеш



Министерство внутренних дел Киргизии заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека, комментируя обстановку после стихийного митинга. В ведомстве подчеркнули, что правоохранители полностью контролируют ситуацию. Милиция организовала патрулирование улиц, проводится разъяснительная работа.

Ранее стало известно, что более тысячи человек собрались на стихийный митинг возле хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Задержаны около 10 человек, в том числе трое иностранцев.

Между тем председатель госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизстана Камчыбек Ташиев поддержал требования протестующих. При этом он призвал не нарушать общественный порядок и сообщил о задержании «провокаторов» и людей с оружием.

«Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия», — сказал Ташиев.

По его словам, в митинге принимали участие молодые люди от 18 до 25 лет, они были обеспокоены ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия и Египет. Ташиев рассказал о статистике нарушений среди мигрантов, которые в основном совершают граждане Пакистана и Бангладеш.

1,5 тыс. пакистанцев и больше 1 тыс. граждан Бангладеша, по его словам, были выдворены из страны. Всего законы нарушили около 5 тыс. иностранцев, в том числе 1,4 тыс. пакистанцев и 1,3 тыс. бангладешцев. Глава ГКНБ заверил, что работа по выявлению иностранных нарушителей и их выдворению будет продолжена.

Насколько серьезно эта проблема? Откуда в нищей Киргизии эти мигранты? Что они там делают?

— Это распространенное явление — страны-доноры рабочей силы нередко сами привлекают мигрантов из более экономически проблемных государств, — поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

— Отток рабочей силы в другие государства рано или поздно создает проблемы на рынке труда для таких стран-доноров. В какой-то мере, тут можно провести параллели, например, со странами Балтии. Массовый отъезд местных жителей на работу в страны Западной Европы еще до начала СВО стал одним из факторов достаточно массового привлечения в страны Балтии рабочей силы из Украины. Ярким примером такой тенденции стала Латвия.

Возвращаясь к Киргизии — как напомнила недавно министр труда, социального обеспечения и миграции этого государства Гульнара Баатырова, в данной стране «нехватка рабочих сейчас ощущается в швейные цехах и строительных работах». Кроме того, в вузах Киргизии обучается довольно заметное число студентов из других стран — в том числе из Пакистана, Индии и Бангладеш.

«СП»: Почему именно Пакистан, Индия, Бангладеш и Египет?

— В случае с Пакистаном, Индией и Бангладеш играет роль, в том числе, их относительная географическая близость к Киргизии. Кроме того, можно отметить и специализацию рабочей силы — скажем, в Бангладеш развито швейное производство и именно эта отрасль испытывает дефицит кадров в Киргизии.

Если же говорить о привлечении в Киргизию иностранных студентов — здесь имеют значение и межгосударственные связи. Скажем, Индия и Киргизия взаимодействовали достаточно активно. Среди прочего, для некоторых категорий граждан Индии в Киргизии осенью 2023 года был введен безвизовый режим.

«СП»: Действительно ли ситуация настолько серьезная? Почему власти закрывали на это глаза, позволив ей накалиться?

— Сам по себе приток в страну иностранцев, в том числе из Индии и Пакистана, стал обсуждаться в СМИ, а также среди пользователей соцсетей из Киргизии достаточно давно. Рабочие и студенты из других стран так или иначе могут оказываться участниками бытовых конфликтов, а общественное внимание к происшествиям, где фигурантами стали иностранцы, как правило, выше, чем с схожим ситуациями, в которых участвуют только местные жители.

Стоит учитывать, что пресечь заранее бытовые конфликты, которые могут стать поводом для массовых беспорядков, практически невозможно. О пресечении каналов нелегальной миграции в страну и высылке совершивших правонарушения иностранцев силовые структуры Киргизии периодически сообщали.

Собственно, о примерах таких депортаций недавно вновь напомнил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В таких случаях — главный вопрос, сколько возможностей у властей, чтобы пресечь разрастание протеста и насколько быстро от требований, связанных с конкретным происшествием и миграционной политикой, протестующие могут перейти к более широкой политической повестке.

«СП»: Произошедшее вчера — это все же бытовуха или политика? Есть ли основания полагать, что кто-то раскачивает ситуацию? Как дальше будут развиваться события?

— Практически всегда есть вероятность, что бытовые конфликты с участием местных жителей и иностранцев станут поводом для более масштабных всплесков протеста. Противники властей также будут на такие поводы реагировать.

Но в целом возможностей у оппозиции в стране сейчас меньше, чем, например, несколько лет назад. Имели место и резонансные уголовные дела в отношении представителей оппозиционных сил страны, в том числе по обвинению в подготовке массовых беспорядков или госпереворота. При этом достаточно заметные протестные кампании в стране возможны — как было, например, в случае с акциями по поводу изменений в налоговом законодательстве, проходившими в конце 2023 года.

Но пока все же выше вероятность, что недавний инцидент серьезной внутриполитической угрозой для властей Киргизии не станет.

«СП»: Может ли подобное произойти в других странах региона? Насколько это опасно для России? А в самой России подобное возможно?

— Отдельные всплески протестной активности в странах региона для России вряд ли опасны. В случае более длительной дестабилизации в той же Киргизии (о чем, повторюсь, пока говорить рано) для Москвы это, конечно, создало бы дополнительные вызовы — особенно с учетом, что эта центральноазиатская страна остается для России одним из каналов «параллельного импорта».

В самой России локальные всплески протеста в случае бытовых конфликтов с участием иностранных граждан, конечно, возможны, но практически ни одна страна от подобного не застрахована. В зоне риска в этом смысле находятся регионы, где иностранных граждан больше — как собственно крупные города, так и окружающие их агломерации.

Свое значение здесь имеет оперативная реакция как силовиков (по расследованию происшествий), так и местных властей в рамках диалога с жителями, чтобы не дать таким протестным кампаниям приобретать более масштабный и длительный характер.

— Надо понимать, что большая часть граждан Пакистана, Бангладеш и Египта, находящихся в Киргизии — это студенты медицинских ВУЗов, — отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

— В Средней Азии сохранилось достаточно качественное медицинское образование, при этом цены на обучение — низкие. Поэтому те студенты, которые не могут позволить себе Россию или Казахстан, приезжают в Бишкек. Речь идет о тысячах человек.

Согласно поступающей информации, поводом для беспорядков стал бытовой конфликт. Однако причиной столь массовых беспорядков, скорее, является межнациональная рознь — жители Бишкека крайне отрицательно относятся к тому, что в их городе появились тысячи человек, которые выглядят по-другому, иначе одеваются, говорят на непонятном языке, да даже просто имеют непривычный запах.

Надо понимать, что все разговоры о мифической русской ксенофобии можно парировать одним простым примером — сравнением числа русских в среднеазиатских республиках в 1991 и 2024 году. Из Средней Азии от преследований сбежали даже не сотни тысяч, но миллионы человек, а ксенофобия своё присутствие доказала на деле, а не в статьях озабоченных либеральных публицистов.

Аргументы сторонников изгнания из страны иностранцев похожи и в России, и в Киргизии, однако склонность к применениям насилия в Бишкеке на порядок выше.

Свободная пресса