Тандема нет. Разногласий тоже нет!

В своё время стране вновь предстояло выбирать - куда идти? В сторону стабильности либо дестабилизации.

В настоящее время Кыргызстан характеризуют некоторые новые черты, отделяющие ее от предшествовавшего периода. Одна из них - отсутствие тандема. Нет и не было необходимости создать специальный политически властный, ангажированный тандем.

В своё время стране вновь предстояло выбирать - куда идти? В сторону стабильности либо дестабилизации.

Так вот на этом переломном моменте, судьбы Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева пересеклись во имя исполнения одной единственной миссии - это поднять страну с колен и сделать её максимально сильной, цветущей и благополучной!

Тандем - это перспектива обязательной взаимной ротации двух лидеров, но не это было важно, никто не ставил личные политические амбиции превыше - общественных, государственных…

Поэтому тандема, как такового нет. А есть огромное желание служить Кыргызстану вот и всё!

Не разбивая страну на "юг/север", на сказочно богатых и абсолютно нищих. Надо было наводить везде порядок, устанавливать законность, чтобы не было этого уродливого разрыва в обществе, чтобы вера в справедливость не угасла в сердцах людей…

Вот ради достижения этих целей и начали свою миссию два друга и соратника в лице Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

А вот кто заинтересован их закрепить под узкопрофильное понятие политического тандема - это совершенно другой вопрос.

Также, как и сочинение сказок про "властный тандем" , про страшные разборки и конфликты внутри тандема…

А в реальности - тандема нет, соответственно нет и разногласий!

Тем не менее оппоненты нынешней власти никак не оставляют надежд, что разлад между сторонами придуманного ими же тандема все-таки состоится.

Однако, если не дождутся ничего, то упертые оппоненты готовы приложить к этому руку.

Тем не менее стоит Садыру Жапарову принять решение избираться на второй президентский срок, то Ташиев обязательно поддержит друга в этом его решении. Поддержит в качестве верного соратника.

Опытного политика. Тем более глава ГКНБ совершенно четко высказал позицию – он поддержит кандидатуру Садыра Жапарова на выборах, в случае если нынешний президент решится второй срок.

Потому что стороны поняли, - хорошо, когда политические решения принимает один человек, а второй, у которого тоже много полномочий оперативно доводит решения до логического конца. Такая особенность правления - это подстраховка для государства.

Но называемые "олигархи", не олигархи, вечно политические игроки, давно стали оппонентами нынешнего руководства.

Причем против пожеланий народа. Вера в силу денег, красивых слов - у них всегда была и есть.

С запуском маховика борьбы с элитно-криминальной олигархией именно союз "Жапарова и Ташиева" запомнят, как самый движовый и решительный.

Уже ставят в заслугу то, что в годы их правления страна, что называется, "встала с колен", вернула престиж и проводит независимую политику.

И об этом чаще говорят не так называемый "белодомовский пул экспертов", а периферия, глубинный народ.

К примеру, если раньше складывалось впечатление, что Кыргызстан – крайне коррумпированная и криминализованная страна, то благодаря политической воле Садыра Жапарова и практической стратегии Камчыбека Ташиева криминал в КР был ликвидирован.

Одна из функций тандема Жапаров-Ташиев - ее можно назвать основополагающей - заключается в том, что и первый, и второй лица уравновешивают различные групповые интересы.

В Кыргызстане создавались и раньше тандемы, но итог у них был нерадостный.

Но по истечению трех с лишним лет мы можем наблюдать, что институт биполярного управления государством подтвердил свое право на эффективное существование. Жапаров-Ташиев и дальше будут эволюциировать, задавать ход истории, четко выполнять потребности Кыргызстана и запросы общества…

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