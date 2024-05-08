Есть ли прогресс в разрешении проблемы использования водных ресурсов в ЦА?

Новые лидеры привнесли свежий взгляд на вопрос разрешения проблемы водной безопасности в регионе.

Сразу после распада СССР проблема водной безопасности стала одним из основных препятствий для развития полноценных двухсторонних и многосторонних отношений в Центральной Азии. Примерно со второй половины 2010-х гг. в регионе произошли большие политические перемены, в результате которых изменилось восприятие водной проблемы в целом. О трансформации водной проблемы в Центральной Азии читайте в материале Артема Данкова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Политические изменения

Начиная с 2016 года в странах ЦА произошли крупные изменения внутриполитического характера. Сначала в Узбекистане после смерти И. Каримова президентом стал Ш. Мирзиеев. В 2019 году в результате транзита власти новым президентом Казахстана стал К.-Ж. Токаев. В 2020 году после внутриполитического кризиса к власти в Киргизии пришел С. Жапаров. В то же время значительные изменения произошли в соседнем Афганистане. После вывода войск США и их союзников в стране к власти пришли талибы*.

Новые лидеры привнесли свежий взгляд на вопрос разрешения проблемы водной безопасности в регионе. За этот период странам региона, с одной стороны, удалось существенно продвинуться в вопросе совместного управления водными ресурсами региона. Но, с другой стороны, страны региона столкнулись с новыми вызовами.

Положительные моменты

Наиболее существенные изменения произошли в политике Узбекистана. После прихода к власти Ш. Мирзиеева начался процесс существенного снижения политического напряжения в отношениях Узбекистана с соседями. Узбекистан уже в 2017 году урегулировал с Киргизией некоторые вопросы, связанные с использованием гидроэнергетических ресурсов. Стороны даже объявили о намерении совместно строить гидроэлектростанцию.

Прорывным для узбекско-киргизских отношений стал 2021 год. Страны окончательно урегулировали пограничный спор, подписали Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища и Соглашение о взаимных поставках электроэнергии.

Последнее соглашение предусматривает взаимные поставки электроэнергии с целью эффективной эксплуатации и предотвращения дефицита водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи.

Положительная тенденция также наблюдается в отношениях Киргизии с Казахстаном. С 2021 по 2023 год между странами был подписан ряд соглашений об общем пользовании и управлении трансграничными водными ресурсами. Хотя до полного урегулирования проблемы трансграничных водных ресурсов еще далеко, наблюдается положительная тенденция в отношениях между странами бассейна реки Сырдарьи - Киргизией, Узбекистаном и Казахстаном.

Новый большой вызов региональной водной безопасности

В начале 2022 года Афганистан начал строительство оросительного канала Кош-Тепа, что сильно изменит и без того сложную ситуацию вокруг ресурсов реки Амударьи не в лучшую сторону.

Проект канала Кош-Тепа разрабатывался в 2018–2021 гг. при финансовой поддержке USAID. Предполагалось, что протяженность водостока составит 285 км, а ширина - 100 м. Канал должен обеспечить орошение сельскохозяйственных земель сразу в трех северных провинциях.

Пессимистичные ожидания относительно влияния проекта на водную безопасность региона связаны с тремя ключевыми факторами:

- Кош-Тепа может забрать 15–25 % стока Амударьи;

- из-за применения слаборазвитых технологий при строительстве водные ресурсы эксплуатируются крайне неэффективно;

- для "Талибана"* Кош-Тепа - это в первую очередь политический проект, с помощью которого движение стремится продемонстрировать свое небезразличие по отношению к нацменьшинствам на севере страны.

Страны региона пока сдержанно реагируют на строительство канала Кош-Тепа. Попытки Узбекистана достичь соглашения с Кабулом по водно-энергетическому вопросу не увенчались успехом. В то же время Туркменистан пока никак не реагирует на строительство канала.

Политические изменения в странах Центральной Азии и Афганистане привели к большой трансформации проблемы использования трансграничных водных ресурсов. С одной стороны, государства региона все активнее взаимодействуют для эффективного совместного управления трансграничными водными ресурсами. Особую роль в этом сыграла смена вектора политики Узбекистана. С другой стороны, строительство проекта канала Кош-Тепа на севере Афганистана может сильно повлиять на водный режим и баланс в регионе. Афганистан уже становится новым участником процесса распределения водных ресурсов региона. При этом Кабул не связан какими-либо обязательствами перед странами ЦА по данному вопросу.

Полную версию материала читайте на сайте Центра евразийских исследований Томского государственного университета.

* - организация, деятельность которой запрещена в России

Источник - ia-centr.ru