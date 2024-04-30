Депутат ЖК: У нас с РФ гораздо больше объединяющего, чем разъединяющего

И разве не через ОДКБ мы сейчас объединяемся?

Так сказал участник круглого стола "Евразийская цивилизационная идентичность как основание нового объединения Евразии" из цикла "Честный разговор о Евразии: пространство, задачи и будущее" депутат Жогорку Кенеша КР Султанбай Айжигитов.

Круглый стол, организованный общественным фондом "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова состоялся в Бишкеке 25 апреля 2024 года.

- Территория Евразии не просто должна объединяться, она и так представляет собой региональное объединение с упором на равноправное сотрудничество по линии целого ряда организаций – ОДКБ, ШОС, ЕАЭС с ведущей ролью Российской Федерации, - отметил парламентарий.

- Россия представляет отдельную цивилизацию, и возглавляет её. К этой же цивилизации относимся и мы. И у нас с ней своя общая величайшая история. Главы евразийской цивилизации всегда объединяли вокруг себя племена и народности в основном с целью защиты от внешних врагов. И разве не через ОДКБ мы сейчас объединяемся?

Эта огромная территория никогда не была покорена никакой другой цивилизацией. И когда другие цивилизации это поняли, они стали вести такую политику, чтобы развалить изнутри нашу огромную общность, стравливать народы друг с другом. Это происходит только потому, что мы на сегодняшний день забыли обо всём, что нас исторически связывает.

Сегодня Россия может объединить вокруг себя государства Центральной Азии, но это не должно быть только на основе экономических связей. Надо объединиться ментально, духовно, на основе идеи.

Нас с Россией объективно связывает очень многое. У нас объединяющего гораздо больше, чем мы думаем. А всё, что разъединяет, - не сложилось объективно, это искусственное, привнесено извне. Вот это – самое главное, что мы всегда должны помнить.

Не помню, кто сказал, что при всем свое желании от России мы никуда не сможем уйти. Это правильно. И в определении идентичности каждого народа, представляющего евразийскую цивилизацию, любая ошибка может привести к геополитической катастрофе. Так уже случилось при крушении Советского Союза, - добавил Айжигитов.

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