Многие, как оказалось, перестали доверять сбежавшему Мелису Мырзакматову

Почему большинство ему не доверяет?

Чувствуется, что идущий на парламентские выборы от партии «Улуттар биримдиги» Мелис Мырзакматов не заручился должной поддержкой общественности, вытеснен в сторону.

Почему большинство ему не доверяет? Неспроста говорят: «Рыба гниет с головы». В свое время Мелис Мырзакматов был обвинен в коррупции, сбежал, когда были возбуждены уголовные дела, не боролся, как другие политики, после пожара начал оправдываться, выступать с разными отговорками.

Чего только не приходится пережить джигиту. Настоящий мужчина в тяжелые дни проявляет стойкость, борется, не ломается. А Мелис Мырзакматов, прочувствовал давление, сбежал за границу, «поджав хвост». Пожил в Турции благодаря накопленным деньгам. После прошлогоднего переворота вернулся, добился оправдательного приговора, притворно выступал, теперь идет на выборы. Кто будет голосовать за «политика», который сбежал, столкнувшись с трудностями?

От привычки никуда не деться, не сбежит ли Мелис Мырзакматов за границу, если завтра власть возбудит уголовные дела в отношении него?

Источник: газета «Азия news» №46 от 25.11.2021 / стр. 1

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