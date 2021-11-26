Многие, как оказалось, перестали доверять сбежавшему Мелису Мырзакматову

Почему большинство ему не доверяет?
Чувствуется, что идущий на парламентские выборы от партии «Улуттар биримдиги» Мелис Мырзакматов не заручился должной поддержкой общественности, вытеснен в сторону.
Почему большинство ему не доверяет? Неспроста говорят: «Рыба гниет с головы». В свое время Мелис Мырзакматов был обвинен в коррупции, сбежал, когда были возбуждены уголовные дела, не боролся, как другие политики, после пожара начал оправдываться, выступать с разными отговорками.
Чего только не приходится пережить джигиту. Настоящий мужчина в тяжелые дни проявляет стойкость, борется, не ломается. А Мелис Мырзакматов, прочувствовал давление, сбежал за границу, «поджав хвост». Пожил в Турции благодаря накопленным деньгам. После прошлогоднего переворота вернулся, добился оправдательного приговора, притворно выступал, теперь идет на выборы. Кто будет голосовать за «политика», который сбежал, столкнувшись с трудностями?
От привычки никуда не деться, не сбежит ли Мелис Мырзакматов за границу, если завтра власть возбудит уголовные дела в отношении него?
Источник: газета «Азия news» №46 от 25.11.2021 / стр. 1
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