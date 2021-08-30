Убийство Чынгыза Абдыраева как повод для "антимилицейского восстания"

Дело находится на личном контроле председателя ведомства Камчыбека Ташиева, вероятно по поручению президента.

Милиционера, застрелившего возле мечети Чынгыза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ еще вчера. А сегодня стало известно, что по факту убийства ГКНБ задержал заместителя командира роты полка управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека А.Н. и младших инспекторов третьего взвода второй роты полка УПСМ - Б.Э. и Б.А.

Задержанные подозреваются в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностным положением.

Очевидно, что власти серьезно взялись разбираться с этой ситуацией. И понятно почему: у нашего города уже имеется опыт противостояния народа и милиции – в мае 1966 года во Фрунзе случилось целое антимилицейское восстание.

Тогда все началось с того, что в районе так называемого "колхозного рынка" (сейчас площадь Победы) милиционеры, работавшие там же на базаре в оперпункте - вагончике, взяли под конвой солдат, нарушавших общественный порядок. Когда милиционеры повели военных в пункт милиции через весь базар на виду у всего местного люда, кто-то из толпы крикнул: "Братцы, мусора бьют защитников Родины!". Вокруг вагончика мгновенно собралась толпа с требованием освободить задержанных.

Люди перевернули и подожгли стоявший рядом милицейский мотоцикл с коляской. В милицейском оперпункте выбили окна и сломали дверь – милиционер успели убраться оттуда до того, как толпа ворвалась в вагончик и устроила там погром: разбили телефон, разбросали документы, сломали столы и стулья, разбили в дребезги портреты Маркса и Ленина, висевшие на стене. В завершение всего они подожгли вагончик.

К этому моменту вокруг оперпункта собралось уже около тысячи человек. Они двинулись в сторону городского управления милиции республиканской столицы. Вместо того чтобы оказать сопротивление, закрыть ворота и т.д., сотрудники трехэтажного здания УВД разбежались кто куда, переодевшись в гражданскую одежду. Прибывшая толпа распахнула ворота, ворвалась в здание и учинила погром и там - сожгли все, что могло гореть.

Когда толпа подходила к зданию гормилиции, на черной "Волге" подъехал первый секретарь Фрунзенского горкома партии. Он обратился к собравшимся с предложением разойтись, но его забросали камнями, и он был вынужден ретироваться. Разгромив здание гормилиции (к счастью, толпе не удалось взломать бронированную дверь арсенала, где хранилось оружие), толпа двинулась громить другие отделения милиции – Пролетарского (ныне Ленинского), Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов. Два отделения были разгромлены.

В этот же день в столицу ввели воинские части. Дом правительства окружили войсками, как и сгоревшее здание гормилиции. Говорят, при разгоне восставших солдатами были жертвы. Почти неделю после этого на улицах Фрунзе не было видно сотрудников милиции в форме. Люди били милицейских везде, где встретят - на улице, в автобусах или троллейбусах. На деревьях были развешаны разорванные и растоптанные милицейские фуражки, погоны и другая милицейская атрибутика.

Понятно, что сегодня повторения подобных событий никто не хочет. Однако ясно и то, что кыргызская милиция окончательно и бесповоротно дискредитировала себя в глазах общественности. Людей в форме стали воспринимать как врагов. И дело не в том, что милиционеры участвовали когда-то в разгонах политических акций. Все намного проще: правоохранители каждый день сами подрывают свой авторитет и веру людей в себя.

Никто уже не верит, что милиция способна помогать людям, которых должна защищать. Милиционеры первыми нарушают закон, на страже которого по идее должны стоять. Они пытают, "вешают" дела на невиновных, чтобы не портить показатели раскрываемости, подбрасывают наркотики, злоупотребляют служебным положением, продаются направо и налево – собирают дань с автомобилистов на дорогах и берут многотысячные взятки за закрытие уголовных дел. Так кто же пойдет просить помощи у "оборотней в погонах"?

Убийство Чынгыза Абдыраева далеко не первый трагический инцидент с участием милиционеров, вызвавший волну народного возмущения. В апреле кыргызстанцы выходили на митинги в Бишкеке и Оше в ответ на убийство Айзады Канатбековой - девушки, которую похитили в столице 5 апреля для принудительного вступления в брак, а затем задушили в поле к югу от Бишкека. Милиция не сделала ничего, чтобы спасти Айзаду от похитителя и убийцы.

Тогда высшие милицейские чины отделались легким испугом. Да, кого-то поувольняли, кто-то получил выговор. Однако верхушка как сидела, так и сидит. Более того, совершенно беспринципные руководители МВД посчитали, что уволенного из-за дела по похищению и убийству Айзады Канатбековой с поста главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева нужно даже поощрить за некомпетентность – в августе он стал советником главы МВД Улана Ниязбекова. Говорят, эта карьерная позиция даже лучше, чем у начальника ГУВД.

Еще один колоссальный провал в работе МВД – это неумение навести порядок на дорогах. Этим летом на трассах Кыргызстана каждый день люди умирают в страшных авариях. В июне президент Садыр Жапаров поручил Ниязбекову принять комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. И ничего не изменилось: гаишников стало больше, а автокатастроф, увы, меньше не стало. Ну некомпетентны наши милиционеры для таких свершений, не на то заточены.

За расследованием убийства молодого мужчины возле мечети пристально следит вся страна. Кыргызстанцы шокированы тем фактом, что милиционер вот так просто может выстрелить в упор в гражданского. Никто не понимает, почему он это сделал, поскольку на распространенном в интернете видео с места событий, четко видно, что Чынгыз Абдыраев не пытался напасть и, тем более, не предпринимал попыток отобрать у милиционера табельный пистолет. К тому же стрелявший был в компании трех коллег - ему явно ничего не угрожало.

Стрелял же он, судя по всему, либо оттого, что просто обнаглел от ощущения собственной безнаказанности. Либо потому что вся система МВД прогнила настолько, что в милиционеры берут кого-попало, даже тех, кому, может быть по медицинским показаниям ни в коем случае нельзя доверять огнестрельное оружие.

Кстати, последнее очень даже реально. Помните, как в прошлом году ГКНБ задержал начальника медицинского управления - председателя Военно-врачебной комиссии МВД, полковника милиции, который брал взятки от кандидатов на работу в ОВД, чье состояние здоровья не соответствовало предъявляемым требованиям (низкий рост, лишний вес, слабое зрение и тому подобное).

Особого упоминания заслуживает то, как отработала после убийства пресс-служба МВД. Они лгали и выкручивались, пытаясь обвинить в случившемся жертву. При этом, понятно, что решали, что говорить общественности отнюдь не рядовые сотрудники пресс-службы, а начальство.

Расследованием этого резонансного убийства занимается ГКНБ. Вероятно потому, что ведомство на сегодня вызывает у кыргызстанцев намного больше доверия, чем милиция. За справедливостью теперь идут к чекистам

Дело находится на личном контроле председателя ведомства Камчыбека Ташиева, вероятно по поручению президента. Кроме того, в ГКНБ подчеркивают, что будут информировать общественность о том, как идет ход расследования. Вопреки советам зампредседателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова про создание чекистского "тихого мира".

МВД же сегодня нуждается в реформах. Не в формальных перестановках начальников с места на место, а в настоящей встряске, которая позволила поставить работу этой структуры на нормальные рельсы. Возможно, не лишним было бы поставить во главу ведомства кого-то из гражданских и лучше всего женщину.

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