"Астана" обыграла "Манчестер Юнайтед" — историческая победа.



Английская команда выпустила резервный состав в матче с казахстанским клубом — на поле вышли юные игроки.

Казахстанский столичный клуб "Астана" одержал историческую победу над английским "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан.

Игра состоялась в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира в Старом Свете. Британцы выпустили резервный состав на этот матч.

После первого тайма, в котором инициативой полностью владели гости, футболисты "Астаны" показали тот самый бой, о котором говорил наставник команды.

В самом начале второго тайма "Юнайтед" упустил стопроцентный момент: после сольного прохода Люка Шоу в пустые ворота не попал Тахит Чонг.

"Не забиваешь ты, забивают тебе" — команда "Астана" наказала юных британцев: буквально в следующей атаке Дмитрий Шомко отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1. После этого стадион завелся и начал гнать команду вперед — хозяева имели несколько отличных шансов для взятия ворот.

Стадион зажегся фонариками телефонов, и "Астана" почти сразу же отблагодарила своих фанатов.



Нереальный гол почти с нулевого угла забил звезда "Ювентуса". Видео

Сольный проход по правому флангу Антонио Рукавины закончился автоголом Дишона Бернарда — 2:1.

На 73-й минуте матча оставленный один в чужой штрафной Рунар не попадает в ворота англичан.

После 75-й минуты начался бенефис вратаря казахстанского клуба Ненада Эрича: сначала после удара Ангеля Гомеса со штрафного он достал мяч из "девятки", а через пару минут парировал удар под перекладину Гринвуда.

Под конец встречи тренер Роман Григочук логично решил сыграть на удержание исторической победы — вместо нападающего Сергея Хижниченко на поле появился опорный полузащитник Юрий Перцух.

Финальный свисток утонул в бурных овациях и ознаменовал историческую победу клуба из Нур-Султана над грандом мирового футбола.

sputnik.kg