Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии, который стартует 27 января в Индонезии.

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над сборной Таджикистана, сообщает Ассоциация футзала КР.

Товарищеский поединок прошел 16 января в городе Джакарта (Индонезия).

Сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 4:2. Дубль оформил Семетей Мурзакулов, еще по голу забили Ислам Туратбеков и Бектур Ильясов.

18 января кыргызстанцы проведет еще один товарищеский матч. Соперником станет сборная Саудовской Аравии.

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии, который стартует 27 января в Индонезии.

Источник: АКИpress