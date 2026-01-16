Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии, который стартует 27 января в Индонезии.
Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над сборной Таджикистана, сообщает Ассоциация футзала КР.
Товарищеский поединок прошел 16 января в городе Джакарта (Индонезия).
Сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 4:2. Дубль оформил Семетей Мурзакулов, еще по голу забили Ислам Туратбеков и Бектур Ильясов.
18 января кыргызстанцы проведет еще один товарищеский матч. Соперником станет сборная Саудовской Аравии.
Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии, который стартует 27 января в Индонезии.
Источник: АКИpress