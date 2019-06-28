«Урмат Самаев хороший человек и спортсмен». Коллега вступился за нового зампреда комитета ЖК

«Я не верю, что Самаев связан с преступностью»

Депутат Урматбек Самаев несколько лет работал в комитете ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, поэтому вполне может справиться с должностью заместителя председателя. Таким мнением с Vesti.kg поделился коллега Самаева по парламентской фракции «Кыргызстан» Нурбек Алимбеков.

- Урматбек Самаев долго работает в данном комитете, поэтому мы во фракции решили, что он может занять пост заместителя комитета, - пояснил нардеп. - Он справится с обязанностями. А что касается слухов о том, что мой коллега якобы связан с преступностью, то я им не верю. Он хороший человек и спортсмен.

Поясним, вчера депутата Урматбека Самаева, известного по кличке «Чемпион», назначили заместителем председателя комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Данное назначение вызвало широкий общественный резонанс, так как ранее имя Самаева фигурировало в криминальных сводках.

Напомним, Vesti.kg передавали слова члена рабочей группы Совбеза по контролю за реализацией Государственной стратегии антикоррупционной политики, доктора юридических наук Кайрата Осмоналиева по данному вопросу.

«Складывается ощущение, что Канатбек Исаев пытается пролоббировать своего земляка в угоду личным интересам, - предположил он. - Ну давайте тогда объявим себя «черным государством» и назначим главой МВД Эркина Мамбеталиева, а ГКНБ пусть возглавит Камчы Кольбаев. Ведь именно такой логикой, видимо, руководствовался Канатбек Исаев».

VESTI.KG