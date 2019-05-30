Нацстатком призывает пользователей к корректному толкованию статистических данных

Бишкек, “Саясат.kg”. Нацстатком приводит разъяснение разницы сложившейся между окончательными и предварительными данными по поступлению прямых иностранных инвестиций за 2018 год.

Напомним, что, 28 мая, в ходе высказываний, прозвучавших в эфире Пятого канала в передаче “О главном”, ведущий программы, комментируя статистические данные о поступлении прямых иностранных инвестиций в республику, поставил под сомнение их достоверность в связи с изменением показателей.

Хотелось бы обратить внимание автора высказываний на то, что данные о поступлении прямых иностранных инвестиций разрабатываются Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в соответствии с принятой в международной практике методологией, которая предполагает уточнение предварительных данных по итогам годовых разработок. И такая практика пересмотра показателей используется в статистике всех стран мира.

В этой связи, Нацстатком приводит разъяснение разницы сложившейся между окончательными и предварительными данными по поступлению прямых иностранных инвестиций за 2018 год.

Необходимо отметить, что предварительные итоги о поступлении прямых иностранных инвестиций за истекший год были сформированы на основании данных, представленных предприятиями и организациями в органы государственной статистики в январе 2019 года. По предварительных данным, объем поступления прямых иностранных инвестиций сложился в размере 569,8 млн. долларов и по сравнению с 2017 годом снизился на 7,6 процента.

Что касается окончательных данных, то их разработка, в соответствии с Программой статистических работ, завершается до июня текущего года, т.е. после представления респондентами налоговой декларации, согласно которой уточняется объем прибыли, либо убытков, полученных предприятиями и организациями, объявленные дивиденды и другие показатели.

В результате окончательных расчетов, произведенных Нацстаткомом, объем поступления прямых иностранных инвестиций в республику сложился в размере 851,7 млн. долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 38,1 процента.

При этом, Нацстатком хотел бы обратить внимание пользователей на то, что все издаваемые публикации, как правило, содержат информацию о том, что в ряде случаев данные являются предварительными и могут быть уточнены.

В заключение, Нацстатком настоятельно рекомендует пользователям статинформации не делать поспешных выводов о некорректности того или иного показателя, руководствуясь лишь собственным мнением, а обратиться к официальному сайту Нацстаткома (www.stat.kg), где для удобства пользователей размещается детальная статистическая информация по различным вопросам развития экономики и социальной сферы республики и, в частности, по поступлению прямых иностранных инвестиций, а также методология исчисления показателей.