Нацстатком призывает пользователей к корректному толкованию статистических данных

Бишкек, “Саясат.kg”. Нацстатком приводит разъяснение разницы сложившейся между окончательными и предварительными данными по поступлению прямых иностранных инвестиций за 2018 год.
Напомним, что, 28 мая, в ходе высказываний, прозвучавших в эфире Пятого канала в передаче “О главном”, ведущий программы, комментируя статистические данные о поступлении прямых иностранных инвестиций в республику, поставил под сомнение их достоверность в связи с изменением показателей.
Хотелось бы обратить внимание автора высказываний на то, что данные о поступлении прямых иностранных инвестиций разрабатываются Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в соответствии с принятой в международной практике методологией, которая предполагает уточнение предварительных данных по итогам годовых разработок. И такая практика пересмотра показателей используется в статистике всех стран мира.
В этой связи, Нацстатком приводит разъяснение разницы сложившейся между окончательными и предварительными данными по поступлению прямых иностранных инвестиций за 2018 год.
Необходимо отметить, что предварительные итоги о поступлении прямых иностранных инвестиций за истекший год были сформированы на основании данных, представленных предприятиями и организациями в органы государственной статистики в январе 2019 года. По предварительных данным, объем поступления прямых иностранных инвестиций сложился в размере 569,8 млн. долларов и по сравнению с 2017 годом снизился на 7,6 процента.
Что касается окончательных данных, то их разработка, в соответствии с Программой статистических работ, завершается до июня текущего года, т.е. после представления респондентами налоговой декларации, согласно которой уточняется объем прибыли, либо убытков, полученных предприятиями и организациями, объявленные дивиденды и другие показатели.
В результате окончательных расчетов, произведенных Нацстаткомом, объем поступления прямых иностранных инвестиций в республику сложился в размере 851,7 млн. долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 38,1 процента.
При этом, Нацстатком хотел бы обратить внимание пользователей на то, что все издаваемые публикации, как правило, содержат информацию о том, что в ряде случаев данные являются предварительными и могут быть уточнены.
В заключение, Нацстатком настоятельно рекомендует пользователям статинформации не делать поспешных выводов о некорректности того или иного показателя, руководствуясь лишь собственным мнением, а обратиться к официальному сайту Нацстаткома (www.stat.kg), где для удобства пользователей размещается детальная статистическая информация по различным вопросам развития экономики и социальной сферы республики и, в частности, по поступлению прямых иностранных инвестиций, а также методология исчисления показателей.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!