Кабмин утвердил 1 сентября выходным днем для госучреждений Бишкека

Кабинет министров Кыргызстана установил 1 сентября 2026 года выходным днем для некоторых категорий работников города Бишкек.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев.

Документ подготовлен в рамках исполнения Указа президента КР «О временном порядке введения дополнительных выходных дней на отдельных территориях Кыргызской Республики» с целью апробирования нового механизма оперативного реагирования на общественные потребности и особенности жизнедеятельности в отдельных территориях.

Документом 1 сентября 2026 года установлено выходным днем для работников государственных и муниципальных организаций,

учреждений и предприятий города Бишкек, финансируемых из государственного бюджета.

Установлено, что:

– за работниками в указанный выходной день сохраняется средняя дневная заработная плата;

– оплата труда работников учреждений с непрерывным производственным циклом производится в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности в городе Бишкек рекомендовано предоставить 1 сентября 2026 года выходной день с сохранением средней дневной заработной платы работникам.

Данное постановление направлено на обеспечение разгрузки транспортной инфраструктуры и обеспечения общественной безопасности в период проведения мероприятий с участием глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Истчоник - Кабар