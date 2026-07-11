Кыргызстан усиливает сотрудничество с соседними странами по вопросам водных ресурсов

Бишкек, “Саясат.kg”. Представители Кыргызстана и Таджикистана провели очередную рабочую встречу, посвящённую вопросам укрепления берегов приграничных рек и предотвращения паводков.

Стороны обсудили совместные инженерные проекты, обмен гидрологической информацией и координацию действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Эксперты отмечают, что развитие сотрудничества в сфере управления водными ресурсами имеет важное значение для обеспечения безопасности населения приграничных регионов и предотвращения последствий стихийных бедствий.