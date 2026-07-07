В Оше с помощью Акыйкатчы школьники получили свидетельства о рождении

Бишкек, “Саясат.kg”. Во время мониторинга выявлено отсутствие свидетельств о рождении у 382 учеников.

В аппарате Акыйкатчы КР сообщили, что сотрудники уполномоченного представителя Акыйкатчы по Ошской области в марте-апреле провели мониторинг в трех городских школах с целью проверки соблюдения прав учащихся.

После мониторинга Института Омбудсмена было инициировано внеочередное заседание Комиссии по делам детей при мэрии города Ош.

Во время мониторинга выявлено отсутствие свидетельств о рождении у 382 учеников.

Из них 187 детей обучаются в школе № 13 имени М. Турсунзаде, 112 — в школе № 57 имени Х. Тажиматова, еще 83 — в школе «ВЛКСМ».

Из них 92 подростка оканчивали 9-й класс. Из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, существовал риск, что они не получат свидетельства об основном общем образовании.

В ходе мониторинга было установлено, что Министерство просвещения детям без документов временно присвоило условные персональные идентификационные номера (ПИН) и зарегистрировало их в автоматизированной информационной системе (АИС).

“Следует отметить, что отсутствие документов ограничивает конституционные права детей на получение образования, социальное обеспечение и определение гражданства. По информации администраций школ эта проблема на протяжении многих лет остается нерешенной, несмотря на неоднократные обращения в местные органы власти. По словам учителей, одна из причин - родители не оформляли своевременно детям документы, у некоторых из них у самих нет паспортов либо женщины рожали в домашних условиях и не имеют медицинских справок с роддома”,- говорится в сообщении.

По итогам мониторинга Институт Акыйкатчы направил письма с рекомендациями в мэрию города Ош, а также Полномочному представителю Президента КР в Ошской области с рекомендациями в скорейшем времени решить проблему документирования и принять все меры по обеспечению прав детей.

В мае рабочая группа начала работу в жилмассивах, где провела разъяснительные беседы с родителями детей.

Сотрудники института при беседе с родителями провели правовую консультацию и объяснили необходимость документирования каждого ребенка для защиты его же прав.

В результате работы рабочей группы 98 школьников были зарегистрированы в АИС. Часть из них впервые получила свидетельства о рождении, а другим восстановили утерянные документы.

Рабочая группа продолжит процесс документирования оставшихся детей.