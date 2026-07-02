Вместо «эне» — «ене», и «эки» — «еки». Предложение убрать буквы в кыргызском языке вызвало «бурю» в соцсетях

Особенно возмущаются те, у кого буквы встречаются в именах и фамилиях

В Кыргызстане разгорелись нешуточные споры вокруг масштабной реформы правописания. Экспертная группа при Нацкомиссии по госязыку представила проект, который может навсегда изменить привычный облик кыргызских слов. Главный камень преткновения — предложение полностью исключить букву «э» из исконных слов, заменив её на «е». Если проект одобрят, слово «эне» (мать) превратится в «ене», а «эгемен» (независимость) — в «егемен».

Зачем это нужно? Инициаторы реформы, среди которых ведущие академики НАН КР, объясняют: правила орфографии не обновлялись с 1940 года. Сейчас язык перегружен правилами-исключениями. Логика филологов строится на принципе «один звук — одна буква». Поскольку «э» и «е» по сути обозначают одну фонему, дублирование хотят убрать. Более того, лингвисты смотрят в будущее: если страна со временем решит перейти на латиницу, очищенный от «лишних» букв алфавит сделает этот транзит безболезненным.

Помимо «э», под сокращение в исконных словах попали йотированные «ё, ю, я» (например, слово «боёк» предлагают писать как «бойок»), а также «ц, щ, ъ, ь». Впрочем, паниковать рано: из алфавита буквы не исчезнут, их сохранят для иностранных заимствований вроде «мэр», «алоэ» или «экран».

Тем временем пользователи соцсетей уже бьют тревогу. Люди переживают, что из-за нововведений их имена изменятся до неузнаваемости.

«Мое имя теперь будет читаться как Йелмира или Йелмирбек?» — возмущаются в комментариях. Лингвисты успокаивают: произношение останется прежним, изменится лишь графика. Однако до согласия еще далеко, поэтому неудивительно, что проект отправлен на дальнейшее обсуждение.

Источник: Vesti.kg