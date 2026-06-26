Ушел из жизни “Кыргызский Жириновский” - Нурлан Мотуев

Бишкек, “Саясат.kg”. Ему в этом году исполнилось бы 57 лет

Нурлан Мотуев - известный общественно-политический деятель, один из самых эпатажных персонажей в медиапространстве страны, за которым в народе закрепилось прозвище “угольный король”.

“Угольный король”

Широкую известность Мотуев получил после мартовской революции 2005 года. Возглавив народно-патриотическое движение “Джоомарт”, он и его сторонники самовольно захватили крупнейший угольный разрез Кара-Кече в Джумгальском районе. Около года он фактически единолично контролировал добычу и распределение угля на разрезе.

Политические амбиции

В 2009 году Нурлан Мотуев выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Кыргызстана, набрав по итогам голосования менее 1% (21 724 голоса). Позже пытался баллотироваться в Жогорку Кенеш. Его часто называли “кыргызским Жириновским” за радикальные политические лозунги и неординарный стиль ведения дискуссий.

Уголовные дела и сроки

Мотуев неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году его приговорили к 7 годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности и разжигание межрелигиозной вражды (из-за его симпатий и радикальных высказываний на одном из форумов). Позже режим его содержания ужесточался из-за нарушения дисциплины (предлагал начальнику колонии устроить онлайн-бой на камеру). Вышел на свободу в конце 2021 - начале 2022 года.

Осенью 2024 года его задержали по подозрению в разжигании межнациональной розни, после чего отпустили под домашний арест.

В июле 2025 года Мотуев был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство, устроив агрессивный скандал и нецензурно выражаясь в адрес сотрудников милиции в Свердловском РУВД, куда его доставили для профилактической беседы из-за видеоролика в интернете.

В марте 2026 года суд признал Мотуева виновным по статье “Клевета и оскорбление в сети Интернет” Кодекса о правонарушениях КР. Поводом стали его публичные публикации, связанные со скандальным судебным разбирательством о многоженстве. В качестве наказания его обязали выплатить штраф в размере 20 000 сомов.