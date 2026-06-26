С 1 июля въезд кыргызстанцев в Россию - через приложение RuID, напомнили в МИД КР

Заявление о поездке необходимо направлять за 72 часа до пересечения границы

Граждане Кыргызстана, планирующие поездки в Российскую Федерацию с 1 июля текущего года, обязаны заблаговременно проходить регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора консульского департамента МИД КР Алмаз Байбосов.

По его словам, новое требование касается всех без исключения граждан, направляющихся на работу, учебу или с частными визитами. Электронное заявление о намерении въехать в РФ должно быть сформировано и отправлено не позднее чем за 72 часа до прохождения пограничного контроля.

После обработки анкеты система генерирует индивидуальный QR-код со сроком действия 90 дней, который пограничные службы будут требовать наравне с паспортом.

В МИД КР призвали граждан внимательно отнестись к нововведению во избежание депортации и недопуска на пунктах пропуска.

Вести.kg