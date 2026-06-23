Избрание в Совбез ООН и выход из черного списка ЕС — Жапаров вручил награды

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения государственных наград дипломатам и авиаторам, внесшим вклад в укрепление международных позиций страны.

Глава государства отметил два ключевых достижения: 3 июня 2026 года Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы, а также исключен из так называемого черного списка Европейского союза по авиации после более чем 20-летнего ограничения.

"Избрание Кыргызстана в Совбез стало свидетельством политической воли мирового сообщества к восстановлению исторической справедливости. Это результат кропотливой работы нашей дипломатии", — подчеркнул Жапаров.

Президент также заявил, что снятие авиационных ограничений ЕС укрепит международный авторитет страны, расширит транспортные связи, повысит туристическую и инвестиционную привлекательность и будет способствовать развитию авиационной отрасли.

По его словам, эти успехи подняли международный авторитет Кыргызстана на новый уровень и стали результатом совместного труда дипломатии, государственных органов и всего народа.

Госнаграды вручены:

Орден "Манас" III степени:

Жээнбек Кулубаев — министр иностранных дел Кыргызской Республики;

Данияр Бостонов — директор Государственного агентства гражданской авиации;

Манасбек Самидинов — председатель правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Орден "Данк":

Асеин Исаев — первый заместитель министра иностранных дел;

Аида Касымалиева — Постоянный представитель Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке;

Кундуз Искендербекова — главный эксперт отдела отраслевой политики Администрации Президента.

Медаль "Ардак":

Лоу Мухамед — советник Посольства Кыргызстана в Эфиопии;

Адылбек Тультемиров — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Эфиопии;

Медер Утебаев — советник Постоянного представительства Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке.

Объявлена благодарность президента:

Рахман Аданов, Айжан Азизова, Анвар Анарбаев, Аяз Баетов, Данияр Байгазиев, Бейшен Дайирбеков, Эрмек Исаков, Руслан Казакбаев, Календер Мулкубатов, Нуран Ниязалиев, Асхат Рыскулов, Омар Султанов, Айбек Тилебалиев, Турсунбубу Чотонова, Куштарбек Шамшидов, Канат Турсункулов (МИД и администрация президента);

Талгат Джапаров, Бектур Джумалиев, Алтынбек Мамбетов, Канат Тологонов (сфера гражданской авиации).

Присвоены дипломатические ранги:

Чрезвычайный и Полномочный Посол:

Азамат Кадыралиев — заместитель Руководителя Администрации Президента.

Чрезвычайный и Полномочный Посланник:

Нурсултан Усубалиев, Даврон Алмазбеков, Жылдыз Кожобекова, Сейтек Жумакадыр уулу, Мэлис Мамадалиев, Чынгыз Кустебаев, Айдай Омуркулова.

