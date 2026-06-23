В некоторых районах Бишкека временно прекратится подача природного газа

Бишкек, "Саясат.kg". Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Газовая служба «Бишкекгаз» уведомляет, что в связи с проведением работ на подземном газопроводе низкого давления с 24 по 26 июня 2026 года будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном улицами:

Ø ул. Лущихина, ул. Алыкулова, ул. Омуракунова, ул. Кун.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным, говорится в сообщении.