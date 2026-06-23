Время для перезагрузки: как кыргызстанцы планируют летний отдых в 2026 году

Бишкек, "Саясат.kg". Для одних отпуск — это возможность получить новые впечатления, для других: провести время с семьёй, восстановить силы или переключиться от повседневных задач.

Лето традиционно ассоциируется с отдыхом, путешествиями и возможностью ненадолго отвлечься от рабочих задач. Однако современный ритм жизни всё чаще размывает границы между работой и личным временем: даже во время отпуска многие сотрудники продолжают отвечать на сообщения, участвовать в рабочих обсуждениях и оставаться на связи с коллегами.

Несмотря на это, потребность в полноценном отдыхе остаётся высокой. Для одних отпуск — это возможность получить новые впечатления, для других: провести время с семьёй, восстановить силы или переключиться от повседневных задач. Чтобы выяснить, как кыргызстанцы планируют летний отдых и как меняются рабочие привычки в сезон отпусков, платформа headhunter.kg провел опрос, в исследовании приняли участие более 150 работодателей и соискателей.

Планируете ли вы взять отпуск летом 2026 года?

• Да, уже запланировал(а) — 45%

• Нет, не планирую — 27%

• Да, планирую, но даты ещё не определены — 21%

• Пока не решил(а) — 7%

Вывод:

Почти половина респондентов (45%) уже запланировали летний отпуск. 27% не собираются отдыхать летом. Ещё 21% планируют отпуск, но пока не определились с датами, а 7% всё ещё находятся в процессе принятия решения.

Где вы планируете провести свой летний отпуск?

• За границей — 34%

• Не планирую отпуск — 21%

• В другом регионе своей страны — 18%

• Пока не определился(ась) — 16%

• Дома или в своём городе — 8%

• На даче или за городом — 3%

Вывод:

Самым популярным вариантом летнего отдыха остаются зарубежные поездки — 34%. Отдых внутри страны планируют 18% респондентов. Ещё 16% пока не выбрали место для отпуска. Провести отпуск дома собираются 8%, а 21% не планируют отпуск летом.

Что для вас является главным критерием при выборе времени для отпуска?

(множественный ответ)

• Удобство для семьи — 58%

• Рабочая загрузка — 36%

• Стоимость поездки или отдыха — 32%

• Погодные условия — 26%

• Возможность согласовать отпуск с коллегами — 17%

Вывод:

При выборе времени отпуска большинство респондентов ориентируются на удобство для семьи — 58%. Для 36% важна рабочая загрузка, для 32% — стоимость отдыха. Погодные условия учитывают 26%, а возможность согласовать отпуск с коллегами важна для 17% участников опроса.

Как обычно меняется ваша рабочая нагрузка летом?

• Практически не меняется — 45%

• Немного снижается — 25%

• Немного увеличивается — 21%

• Значительно увеличивается — 9%

Вывод:

Для большинства опрошенных (45%) рабочая нагрузка летом практически не меняется. У 25% она немного снижается. В то же время 21% отмечают небольшое увеличение нагрузки, а 9% говорят о её значительном росте.

Приходится ли вам работать или оставаться на связи по рабочим вопросам во время отпуска?

• Иногда отвечаю на срочные вопросы — 43%

• Да, практически постоянно — 31%

• Очень редко — 19%

• Никогда — 6%

Вывод:

Полностью отключиться от рабочих вопросов во время отпуска удаётся немногим. 43% периодически отвечают на срочные сообщения и звонки, а 31% остаются на связи практически постоянно. Только 19% делают это очень редко, а 6% никогда не занимаются рабочими вопросами во время отдыха.

Что для вас является главным результатом хорошего отпуска?

(множественный ответ)

• Новые впечатления и эмоции — 64%

• Возможность отвлечься от работы — 58%

• Полное восстановление сил — 56%

• Время с семьёй и близкими — 55%

• Улучшение настроения и мотивации — 43%

Вывод:

Главным результатом хорошего отпуска для большинства респондентов являются новые впечатления и эмоции — 64%. Возможность отвлечься от работы важна для 58%, полное восстановление сил для 56%. Провести время с семьёй и близкими считают важным 55%, а улучшение настроения и мотивации отмечают 43% участников опроса.

Общий вывод

Результаты опроса показывают, что летний отпуск остаётся важным инструментом восстановления и поддержания баланса между работой и личной жизнью. Почти половина кыргызстанцев уже заранее запланировали отдых, а самым популярным вариантом проведения отпуска остаются поездки за границу.

При выборе времени отдыха сотрудники в первую очередь ориентируются на интересы семьи, рабочую загрузку и стоимость поездки. При этом даже во время отпуска многим приходится оставаться на связи: более семи из десяти респондентов хотя бы периодически отвечают на рабочие вопросы.

Главными признаками качественного отдыха кыргызстанцы называют новые впечатления, возможность отвлечься от работы и полноценное восстановление сил. Это говорит о том, что отпуск по-прежнему воспринимается не только как возможность сменить обстановку, но и как важный ресурс для эмоциональной и профессиональной перезагрузки.

Менеджер по маркетингу и PR:

Мұхамед Бағдатұлы

