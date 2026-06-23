Вопрос обеспечения Шамалды-Сая питьевой водой будет взят на особый контроль

Министр Эрлист Акунбеков отметил, что обеспечение населения чистой и безопасной питьевой водой является одним из приоритетных направлений государственной политики.



22 июня заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков принял депутатов Шамалды-Сайского городского кенеша Джалал-Абадской области и обсудил вопросы обеспечения города качественной питьевой водой.

В ходе встречи, прошедшей в формате открытого диалога, были рассмотрены вопросы обеспечения населения питьевой водой, развития системы водоотведения и совершенствования городской инфраструктуры. Особое внимание было уделено проблеме обеспечения города Шамалды-Сай качественной питьевой водой. Депутаты городского кенеша озвучили свои обращения и предложения по данному вопросу.

Министр Эрлист Акунбеков отметил, что обеспечение населения чистой и безопасной питьевой водой является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для решения данной проблемы он поручил Департаменту «Таза Суу» взять вопрос на особый контроль и совместно с органами местного самоуправления ускорить подготовку проектно-сметной документации, а также определить источники финансирования.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы строительства моста, ввода в эксплуатацию социальных объектов, ремонта дорог и развития инженерно-коммунальной инфраструктуры города.



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