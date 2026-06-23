Нутрициолог: Одинаковые завтраки подрывают здоровье

Это основной заряд энергии на день и нужно уделять завтраку особое внимание.

Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова объяснила, как одинаковые завтраки вредят организму. По словам эксперта, такой подход к питанию лишает организм целого ряда необходимых полезных веществ, поскольку утренний прием пищи должен быть не только сбалансированным, но и разнообразным. Это основной заряд энергии на день и нужно уделять завтраку особое внимание.

Как передает Oxu.Az, в беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что привычка годами есть одно и то же блюдо по утрам не является здоровой практикой. Нутрициолог рекомендует иметь в запасе несколько вариантов блюд и активно использовать сезонные овощи и фрукты.

Например, летом свежие ягоды могут стать отличным дополнением к творогу или каше, если на это нет медицинских противопоказаний. При составлении рациона, как отметила Чернышова, необходимо в первую очередь опираться на состояние здоровья и рекомендации врачей, отдавая предпочтение свежеприготовленной еде и избегая полуфабрикатов.

Разнообразие в меню является ключевым условием для обеспечения организма полным спектром полезных микроэлементов. Завтрак служит не только источником энергии на день, но и предоставляет строительный материал для клеток.

Важно помнить, что для нормального функционирования человеку требуются белки, а также минералы - железо, цинк, магний и другие. В каждом продукте содержится свой уникальный набор питательных веществ, чередование блюд (например, овсянки, яиц и творога) позволяет компенсировать дефицит тех или иных элементов и поддерживать здоровье на должном уровне.