Суд по "Письму 75" вновь стал закрытым. Асанов возмутился, его вывели — видео

Судебный процесс по "Письму 75" стал закрытым, журналистов и наблюдателей попросили покинуть заседание.

Прокурор в ходатайстве указал, что в деле есть засекреченные материалы, а также заявил, что журналисты затягивают начало заседаний, так как не подчиняются требованиям. Его поддержали бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-прокурор Курманкул Зулушев и бывший спикер ЖК Нурлан Тургунбек уулу.

Однако еще один фигурант — бывший замглавы МВД Курсан Асанов — возмутился и потребовал, чтобы процесс по-прежнему оставался открытым. Его вывели из зала за нарушение порядка (на видео).

В результате судья удовлетворил ходатайство и попросил журналистов и наблюдателей покинуть судебное заседание.

Напомним, что 11 июня было принято решение проводить суд в открытом режиме: адвокат экс-замглавы МВД Курсана Асанова Чынара Джакупбекова заявила ходатайство, чтобы снять гриф секретности с материалов уголовного дела. По ее мнению, засекречивание дела было необоснованным и нарушало принцип гласности. Суд тогда удовлетворил прошение защиты.

Спутник

