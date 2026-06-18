Талант Мамытов объяснил, почему в ЖК не создали депутатскую комиссию по поводу "письма 75"

Мамытов решил прояснить некоторые подробности разбирательства в парламенте, поскольку, отметил он, на суде прозвучали имени депутатов.

Депутат Талант Мамытов на заседании Жогорку Кенеша прокомментировал политическую ситуацию в связи с "письмом 75 аксакалов" о необходимости проведения досрочных президентских выборов.

Мамытов решил прояснить некоторые подробности разбирательства в парламенте, поскольку, отметил он, на суде прозвучали имени депутатов.

"Когда началась вся эта история и поступило "письмо 75 аксакалов", мы все были не здесь, нас не было в парламенте. Мы, как и все другие, были озадачены: что же это за обращение, с какой целью оно составлено? Затем сменился торага. В таком случае закон обязывает провести служебного расследование, потому что нужно выяснить, как письмо поступило, какова роль сотрудников аппарата. В ходе расследования прозвучало имя председателя конституционного комитета Курманкула Зулушева. Курманкул Токторалиевич - член депутатской группы "Ынтымак-Мекенчил" и поэтому мы тоже вынуждены были вовлечься. Но для этого нужно было сначала создать депутатскую комиссию, потому что закон не позволяет проводить опросы на основании распоряжения торага. В этот момент юристы пришли к выводу, что парламентская комиссия не может стоять выше следствия, которое уже шло. Поэтому депутатская комиссия не была создана. Проверка работы сотрудников аппарата проводилась на основании распоряжения торага. Их объяснительные были направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. Поэтому оценку в этом деле поставит только суд", - объяснил он.

Мамытов отметил, что вопрос, который поднимали 75 аксакалов, должен был рассмотреть Конституционный суд, а не парламент. Он сравнил эту ситуацию с лошадью, которую укусила змея.

"Такие письма, вносящие раскол, не должны были поступать в парламент. Я уже обозначал свою позицию: этот вопрос нужно было направить на рассмотрение Конституционного суда, а не парламента. Уважаемые коллеги, у всего бывает свой предел. Мы тоже должны уважать закон, поэтому должны ждать решения суда. Нам тоже неизвестны все обстоятельства дела. Лица, имеющие отношение к этому письму, дают свои показания, суд примет свое законное решение", - сказал он.



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