В Минздраве обсудили развитие реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения 17 июня провело выездное совещание в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие замминистра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев, руководство института, Национального госпиталя и ведущие специалисты в области неврологии, нейрохирургии и медицинской реабилитации.

Участники ознакомились с работой института, его материально-технической базой и возможностями реабилитации. Особое внимание было уделено вопросам развития системы медицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт, нейрохирургические вмешательства и другие тяжелые неврологические заболевания.

По итогам совещания прорабатываются механизмы организации преемственности между стационарным лечением и реабилитацией, включая направление пациентов из Национального госпиталя в научно-исследовательский институт. Также обсуждались критерии отбора пациентов, оценка реабилитационного потенциала и совершенствование маршрутизации больных.

АКИpress