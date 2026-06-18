Жительница Бишкека заявила, что не может вернуть дочь, несмотря на решение Верховного суда

В январе 2026 года Верховный суд оставил решение районного суда без изменений.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД с предложением провести расследование по заявлению 31-летней гражданки Р.А., которая пожаловалась на бездействие правоохранительных органов при исполнении решения суда о передаче ей дочери.

Как сообщили в пресс-службе института Омбудсмена, после развода в 2019 году бывший супруг заявительницы забрал двух дочерей и не позволял им встречаться с матерью. В 2020 году Ленинский районный суд Бишкека постановил передать обеих девочек под опеку матери. По словам женщины, спустя два года бывший муж вернул старшую дочь, однако младшую до сих пор скрывает.

В январе 2026 года Верховный суд оставил решение районного суда без изменений. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного решения, также ему назначили электронный надзор.

По словам заявительницы, 13 мая она самостоятельно обнаружила дочь в одной из частных школ Бишкека и вызвала судебного исполнителя и милицию. Однако, как утверждает женщина, необходимые меры приняты не были, а бывший супруг смог забрать ребенка.

Джаманбаева отметила, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами и гражданами. По ее словам, подобные случаи подрывают доверие граждан к государственным органам и авторитет судебной власти.

В связи с этим омбудсмен предложила Генпрокуратуре и МВД дать правовую оценку действиям судебного исполнителя, сотрудников органов внутренних дел и других должностных лиц, причастных к данному инциденту.

АКИпресс