В Оше открыли Южный центр компетенций для специалистов школьного питания

В Оше на базе профессионального лицея № 12 при Ошском государственном университете открылся Южный центр компетенций, сообщили в Министерстве просвещения.

Центр будет заниматься обучением, повышением квалификации и сертификацией сотрудников пищеблоков школ и дошкольных образовательных организаций южных регионов страны.

Как отметили в ведомстве, специалисты смогут получить теоретические и практические знания по современным технологиям приготовления пищи, санитарно-гигиеническим требованиям, безопасности продуктов, планированию рациона и организации общественного питания. По итогам обучения они пройдут сертификацию, подтверждающую их профессиональные компетенции.

В министерстве напомнили, что с 1 января 2027 года финансирование школьного питания будет увеличено с 14 до 40 сомов в день на одного учащегося.

"При этом качество питания зависит не только от объема средств, но и от профессиональной подготовки работников", — отметили в Минпросвещения.

Южный центр компетенций создан при поддержке Министерства просвещения Кыргызстана, Всемирной продовольственной программы ООН и Института отраслевого питания России.

Ожидается, что его работа позволит повысить качество школьного питания, укрепить профессиональный уровень специалистов и улучшить условия для сохранения здоровья детей.

Спутник