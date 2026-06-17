Школьников из Кыргызстана приглашают в Москву на олимпиаду по русскому языку

Институт Пушкина приглашает зарубежных школьников принять участие в XXII Международной олимпиаде по русскому языку имени Виталия Костомарова.

Участниками могут стать школьники от 14 до 18 лет, в том числе ученики зарубежных школ с русским языком обучения.

Олимпиада проводится в двух категориях: для изучающих русский язык как иностранный и для учащихся зарубежных школ с русским языком обучения.

Регистрация участников продлится до 14 сентября на портале "Образование на русском" . После заполнения анкеты участник получит доступ к личному кабинету.

Отборочный этап пройдет в дистанционном формате с 15 сентября по 4 октября, полуфинал — с 10 по 25 октября. Финал состоится с 13 по 19 ноября в Москве на базе Института Пушкина.

Победители, занявшие первое, второе и третье места в каждой категории, получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина по трехнедельной онлайн-программе дополнительного образования.

Ректор Института Пушкина Никита Гусев отметил, что XXII олимпиада для зарубежных школьников проводится в юбилейный год вуза.

"Ежегодно мы получаем множество заявок из разных стран. Это лучшее доказательство того, что интерес к русскому языку и русской культуре остается стабильно высоким на протяжении десятилетий. Сама идея олимпиады для зарубежных школьников принадлежит академику Виталию Костомарову. И сегодня мы с особой радостью видим, что его замысел продолжает жить, сохраняется и остается востребованным", — сказал он.

Спутник

