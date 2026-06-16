Матери особенных детей обратились к президенту с просьбой о помощи

Матери особенных детей обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой о создании реабилитационного центра.

Свою просьбу они озвучили 16 июня на пресс-конференции в АКИpress.

Женщины сообщили, что приехали в Бишкек из разных регионов. По их мнению, государству необходим новый и современный реабилитационный центр с квалифицированным медицинским персоналом.

«Подобные дети нуждаются в комплексном лечении. Если провести лечение в ранний период, их состояние улучшится и они не будут нуждаться в дополнительных лекарствах», - сообщила Нуриза Тариэл кызы.

Они также пожаловались, что ухудшились условия жизни детей с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом. Женщины отметили, что из-за постоянного присмотра у них нет источника дохода. В связи с этим они попросили увеличить размер пособия.

«8700 сомов — это пособие персональному ассистенту ребенка с инвалидностью, но этих средств не хватает на лечение и базовые нужды особенного ребенка. Процесс получения пособий долгий и трудный. В Бишкеке нет государственных специалистов по генетике и генетических лабораторий. Мы просим облегчить и ускорить процесс медико-социальной экспертизы», - сказала одна из участниц пресс-конференции.

Кроме этого, они попросили ГИК снизить процент и облегчить процесс получения квартиры после совершеннолетия ребенка с диагнозом.

Как добавил юрист Адилет Мерканов, существуют большие сложности с получением алиментов на такого ребенка.

«Многие матери воспитывают детей в одиночку, а отцы детей отказываются выплачивать алименты. Были случаи, когда ребенок нуждался в лечении за границей, но отец не дал разрешение на выезд», - рассказал он.

Юрист считает, что недостаточно тех мер наказаний, которые сейчас принимают неплательщикам алиментов.

АКИpress