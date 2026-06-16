Увеличение финансирования школьного питания: Кабмин дал поручения министерствам

На аппаратном совещании Кабинета министров обсудили качество питания учащихся 1–4 классов.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, проведенный анализ показал, что действующий норматив в 14 сомов в день на одного ученика недостаточен для формирования полноценного и сбалансированного детского рациона.

Глава Кабмина Адылбек Касымалиев сказал, что по решению президента с 1 января 2027 года норма кардинально увеличится до 40 сомов в день на одного учащегося.

«Здоровье наших детей — это абсолютный государственный приоритет. Увеличение финансирования почти в три раза должно принести реальное, ощутимое улучшение качества питания в каждой школе страны. Наша задача — обеспечить безупречную и своевременную реализацию этого важного для будущих поколений решения», - сказал он.

По данному вопросу Касымалиев поручил Министерству финансов предусмотреть выделение необходимых объемов финансовых средств при планировании республиканского бюджета на 2027 год и заблаговременно провести все подготовительные процедуры.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством просвещения предписано разработать и утвердить новое, сбалансированное меню для школьников с учетом калорийности, питательной ценности и возрастных потребностей детей, а мэриям городов Бишкек и Ош — оперативно привести муниципальные нормативные акты в соответствие с новыми стандартами финансирования для бесперебойного запуска обновленного меню с 1 января 2027 года.



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