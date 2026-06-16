Минтруда с 1 июля начнёт принимать заявления на пособие «Бала ырысы»

В Министерстве труда разъяснили порядок назначения и выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ырысы», предназначенного для детей с рождения до достижения ими трехлетнего возраста.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Размер пособия составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Для жителей высокогорных и отдаленных районов выплата будет производиться с учетом установленных районных коэффициентов.

Право на получение пособия имеют родители, усыновители и опекуны независимо от уровня доходов семьи. В случае рождения двух и более детей выплата будет назначаться на каждого ребенка отдельно.

Подать заявление можно с 1 июля 2026 года через мобильное приложение «Тундук» в разделе «Соцвыплаты», где станет доступна услуга «Бала ырысы», а также в территориальных подразделениях уполномоченного органа в сфере социального обеспечения по месту фактического проживания или пребывания.

Для оформления пособия потребуются паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания или пребывания, а также банковский счет для перечисления выплат. При подаче заявления в электронном формате необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы.

Решение о назначении пособия будет приниматься в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. При подаче документов через приложение «Тундук» выплата может быть назначена автоматически в течение одного рабочего дня.

Пособие будет перечисляться ежемесячно на банковский счет получателя до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В ведомстве подчеркнули, что введение новой выплаты направлено на поддержку семей с маленькими детьми, улучшение условий их жизни и снижение уровня детской бедности в стране.

АКИпресс