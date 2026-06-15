Врач назвал коварный эффект от кофе со льдом

По словам врача, в литре латте может быть больше 400 мг кофеина, в американо - до 600 мг, а из-за льда в напитке эта доза попадает в организм моментально, за один прием.

Холодный кофе со льдом гораздо легче пьется, чем горячий, поэтому из-за него гораздо легче превысить дневную норму кофеина, и это может грозить неприятными последствиями.

Как передает Oxu.Az, об этом moslenta.ru заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

"Основная опасность кофе со льдом в том, что он пьется легче, чем горячий, а значит, возрастают риски употребить кофеина больше рекомендованной нормы - до 400 мг для взрослого здорового человека в сутки. При регулярном превышении этой дозы заметно возрастает вероятность возникновения побочных эффектов - учащенного сердцебиения, ощущения перебоев в работе сердца, повышение давления, тревожности, раздражительности, головных болей и головокружения, нарушений сна и дрожи в руках", - пояснил Карпенко.

По словам врача, в литре латте может быть больше 400 мг кофеина, в американо - до 600 мг, а из-за льда в напитке эта доза попадает в организм моментально, за один прием. Специалист предупредил, что такие объемы кофе у некоторых пациентов способны вызывать изжогу, усиливать рефлюксную болезнь, дискомфорт в верхней части живота, чувство тяжести и учащение стула. При этом сильнее всего холодный кофе воздействует на организм, когда его пьют натощак, заключил эксперт.