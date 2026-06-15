Психолог дал совет, как бороться с коллегами-сплетниками на работе

Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть.

Как сообщает Oxu.Az, об этом gazeta.ru рассказал старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения (РФ) Леонид Неровный.

"Под сплетнями мы подразумеваем распространение информации личного характера, как правило, в компрометирующем ключе, о человеке внутри коллектива и в кругу знакомых. Объектами сплетен становятся заметные личности, которые вызывают интерес у окружающих. Это - хорошие новости. Плохие - сплетни и слухи свидетельствуют о нездоровом социально-психологическом климате в коллективе.

Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое - не реагировать! Тем более, не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников. Если сплетничают о вашей коллеге, то не поддерживайте подобные разговоры и, самое главное, не передавайте дальше. Не становитесь субъектом сплетен", - сказал он.

Неровный посоветовал попытаться дискредитировать источника сплетен - например, рассказать ему заведомо ложный факт, который можно при случае опровергнуть.

"Независимо от того, о вас сплетничают или вас вовлекают в передачу сплетен, вот еще несколько действенных способов этому противостоять. Прием "дискредитация сплетника". Допустим, ваш коллега в "доверительной беседе" сообщает вам, что некто говорит про вас что-то неприятное. Выслушайте, сделайте паузу, и ответьте: "Если он так говорит про меня, то что же он говорит про тебя?". Тем самым вы укажете: тот, кто сплетничает, сам может стать объектом пересудов. Вариация этого приема: если сплетничают не о вас, но вы знаете, кто источник, расскажите ему заведомо ложную информацию, которую вы сами потом сможете легко опровергнуть. Пусть сплетник ее передаст дальше, а вы публично опровергнете, когда будет подходящий момент", - пояснил он.

По словам специалиста, большое количество слухов в организации говорит о плохой связи руководства с сотрудниками.

"Слухи, в отличие от сплетен, являются непроверенной и искаженной информацией не столько о личностях, сколько о волнующих коллектив вопросах. Они компенсируют нехватку конкретных сведений. Если в организации много слухов, то это говорит о серьезных коммуникационных проблемах по линии "руководство - коллектив". В этом случае стоит обратить внимание на формирование культуры коммуникации в организации и вести открытую информационную политику, своевременно доводя до сотрудников значимую информацию о планах и целях руководства", - подчеркнул он.