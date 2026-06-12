Адылбек Касымалиев: В летний туристический сезон сотрудники милиции во всех туристических зонах переходят на усиленный круглосуточный режим несения службы

Бишкек, "Саясат.kg". Глава Кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в гарнизонном разводе подразделений Единой службы безопасности

Сегодня, 12 июня, председатель Кабмина - руководитель Администрации Президента КР Адылбек Касымалиев принял участие в гарнизонном разводе подразделений Единой службы безопасности, задействованных для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и туристов, а также оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в туристических зонах страны.

«Сегодня мы проводим гарнизонный развод и усиливаем работу по обеспечению безопасности граждан и туристов. Сотрудники милиции во всех туристических зонах переходят на усиленный круглосуточный режим несения службы. Желаю вам успехов в этой ответственной и непростой работе. Пусть профилактика правонарушений и чрезвычайных происшествий будет эффективной», - сказал глава Кабмина.

Он отметил, что по личному поручению Президента Садыра Жапарова в прошлом году была создана Единая служба безопасности, которая уже продемонстрировала положительные результаты. Министерством внутренних дел в Иссык-Кульской области создана Служба туристическо-экологической милиции.

Адылбек Касымалиев продолжил, что для ее работы закуплены автомобили, мототехника, специальные средства для патрулирования на воде, в горах, природных зонах. В текущем году работа по укреплению материально-технической базы была продолжена, в частности, приобретены новые транспортные и технические средства.

В целях усиления общественной безопасности по всей республике установлено 10 тыс. камер видеонаблюдения, которые круглосуточно осуществляют мониторинг в общественных местах, туристических зонах и других объектах. В мае текущего года территориальным подразделениям Министерства внутренних дел были переданы 370 служебных автомобилей и сотни единиц современной цифровой техники для повышения эффективности обеспечения безопасности дорожного движения.

«По мере развития технологий мы кардинально обновляем подходы к обеспечению безопасности. Это позволяет предотвращать сотни преступлений и тысячи правонарушений», - сказал он.

В своем выступлении глава Кабмина подчеркнул, что туризм является одним из важнейших источников роста национальной экономики Кыргызстана, добавив, что демонстрируя гостям страны национальное гостеприимство, доброжелательное отношение и качественный сервис, формируется положительный имидж нашего народа и государства. Он особо отметил предстоящие VI Всемирные игры кочевников, отметив необходимость обеспечения высокого уровня общественного порядка и безопасности.

Адылбек Касымалиев также обозначил важность бережного отношения к окружающей среде. В этом контексте он отметил, что продолжается работа по охране акватории Иссык-Куля, обеспечению безопасности на пляжах, пресечению незаконного вылова рыбы, установке сетей и очистке от ранее установленных сетей.

Для борьбы с браконьерством и незаконным уничтожением диких животных в Управлении внутренних дел Иссык-Кульской области создан конный взвод. Аналогичные подразделения туристическо-экологической милиции функционируют и в других регионах страны.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Глава Кабмина ознакомился с проводимой работой по обеспечению охраны экосистемы озера Иссык-Куль. Со дна озера были извлечены браконьерские рыболовные сети.