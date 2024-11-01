Депутат попросил решить проблему въезда на иностранных автомобилях

На пленарном заседании Жогорку Кенеша 10 июня 2026 года депутат Болот Ибрагимов попросил решить проблему въезда граждан на территорию Кыргызстана на автомобилях, купленных за границей.

Он отметил, что в летнее время этот вопрос особенно актуален, поскольку многие граждане приезжают в Кыргызстан на каникулы и отдых.

Депутат призвал решить данную проблему в кратчайшие сроки.

История вопроса:

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев 28 мая 2026 года на заседании парламента поднимал вопрос о запрете на въезд в Кыргызстан автомобилей, зарегистрированных в Казахстане и России.

По его словам, из-за действующих ограничений граждане Кыргызстана вынуждены прибегать к помощи иностранцев для пересечения границы на таких авто. Депутат сообщил, что за перегон машины через границу на расстояние около 100 метров граждане платят до 10 тыс. сомов.

Бекешев считает, что действующий запрет создал условия для заработка граждан других государств за счёт кыргызстанцев. Он предложил рассмотреть возможность отмены запрета либо разрешить временный въезд автомобилей с иностранной регистрацией сроком до 6 месяцев.

Tazabek