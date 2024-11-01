Врач рассказала о необычных лечебных свойствах мороженого

Мороженое обладает необычными свойствами - оно способно на время унять боль в горле и помочь при проблемах с желудком.

Речь, однако, идет о временном снятии симптомов - это не лечение, объяснила в беседе с RT доцент кафедры госпитальной терапии с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики медицинского института Российского университета дружбы народов Ольга Тарасова, передает Oxu.Az.

По ее словам, мороженое приводит к сужению кровеносных сосудов в миндалинах, за счет чего снижается кровоснабжение воспалённых участков. Это позволяет уменьшить отек и снять боль. Кроме того, за счет охлаждающего эффекта, это лакомство может снизить дискомфорт в желудке и убрать изжогу.

"Но эффект этот временный, и боль часто возвращается через несколько минут, - предупредила врач. - Также следует помнить, что при выраженном воспалении или бактериальной инфекции мороженое может усугубить состояние и спровоцировать обострение. Оно не лечит, а лишь временно облегчает симптомы".

При боли в горле Тарасова посоветовала не пренебрегать помощью врача, отметив, что самолечение грозит последствиями для здоровья - важна грамотная терапия.

Специалист также прокомментировала сообщения о пользе протеинового и диетического мороженого. По ее словам, в таком десерте действительно больше белка, витаминов и микроэлементов, но от этого он не становится полноценным полезным продуктом. Для получения достаточного количества нужных организму микроэлементов съесть придется огромное количество мороженого - намного больше, чем нормальная порция. Это грозит резким превышением нормы калорий, сахара и жиров, что нивелирует все полезные свойства, пояснила эксперт.

"Мороженое - это десерт, и его необходимо употреблять в умеренных количествах, а при нарушении обмена веществ (ожирении, сахарном диабете) - значительно ограничивать употребление", - заключила Тарасова.