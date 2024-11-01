Депутат выступил против сборов за мусор с предпринимателей. Шыкмаматов ответил

Депутат Уланбек Жаанбаев предлагает исключить плату за вывоз мусора из Кодекса о неналоговых платежах.

Об этом он сказал 9 июня на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, в статьях 73-76 кодекса указывается сбор за мусор. Он поинтересовался, что это такое.

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков ответил, что в кодексе указаны пять видов платежей, администрируемых налоговой, в том числе за мусор. Юридическое лицо платит 100 сомов в месяц за сотрудника, индивидуальный предприниматель - 50 сомов.

Замглавы ГНС добавил, что в прошлом году ведомство планировало собрать 73 млн 835 тыс. сомов за мусор, но служба перевыполнила план и собрала 75 млн 372 тыс. сомов.

Жаанбаев отметил, что сборы платят не все. "Но тем, кто хочет взять кредит, необходимо предоставить справку о выплате данного вида сборов. Это дополнительный налог. Это дублирующая мера, они и так за мусор "Тазалыку" платят. Еще и налоговой за это платить - невиданное что-то", - заявил депутат.

Председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов ответил, что на 100% согласен с Жаанбаевым. "Это политика Министерства финансов. Мы ваше предложение поддерживаем. Если оно будет внесено, мы поддержим", - сказал он.

URL: https://kaktus.media/547685