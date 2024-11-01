Просроченное молоко и голодные дети: что выявила акыйкатчы в женской колонии

Институт акыйкатчы Кыргызстана в 2025 году провел 328 инспекций и мониторингов мест принудительного содержания, находящихся в ведении ГСИН, МВД и ГКНБ.

В ходе проверок от следственно-арестованных и осужденных поступило 190 письменных жалоб, в том числе 56 - о применении пыток. По выявленным нарушениям внесено шесть актов реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица. Такие данные приведены в ежегодном докладе омбудсмена о состоянии прав и свобод человека и гражданина.

Особое внимание правозащитники уделили условиям содержания в женской колонии №2 ГСИН в селе Степном. В январе 2025 года там был проведен комплексный мониторинг на предмет соблюдения международных стандартов обращения с женщинами-заключенными и их детьми.

Проверка выявила грубые нарушения прав человека и санитарных норм. В доме ребенка при учреждении были обнаружены молоко с истекшим сроком годности и непригодные к употреблению овощи.

Осужденные женщины сообщили о низком качестве питания, нехватке средств гигиены и игнорировании их жалоб администрацией.

"Острая нехватка качественной еды и постоянный стресс приводят к потере грудного молока, из-за чего дети остаются голодными. Ситуация усугублялась отсутствием элементарных средств гигиены: подгузников, витаминов и мыломоющих средств. Вместо необходимых принадлежностей женщинам выдается лишь один брикет хозяйственного мыла на два месяца", - говорится в докладе.

Кроме того, инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние помещений. Из-за разбитых окон зимой в комнатах сохранялся холод, а неисправные душевые и туалеты вынуждали женщин с младенцами пользоваться уличным туалетом. "Для обогрева женщины вынуждены использовать самодельные электроприборы, что в сочетании с ветхой, оголенной проводкой создает высокую пожарную опасность и риск поражения током", - говорится в документе.

Серьезные нарушения были выявлены и в сфере медицинского обслуживания. Несмотря на регулярные осмотры педиатра, дети не проходили вакцинацию из-за невозможности выезда в поликлинику.

Осужденные также жаловались на халатность и жестокое обращение со стороны медицинского персонала.

Зафиксированы случаи, когда просьбы о медицинской помощи расценивались как нарушение режима. Так, осужденную А. И., страдающую онкологическим заболеванием и просившую об обследовании, признали злостным нарушителем и перевели на строгие условия содержания. Аналогичные проблемы с доступом к лечению выявлены у осужденных с тяжелыми хроническими заболеваниями легких.

По итогам проверки 6 февраля институт акыйкатчы внес представление председателю ГСИН об устранении выявленных нарушений. После этого в доме ребенка отремонтировали канализацию и санитарные узлы, заменили холодильник, установили новый водонагреватель, приобрели стиральную машину и заменили окна.

Во время повторного визита акыйкатчы в декабре 2025 года было отмечено улучшение условий содержания. Жалоб на бытовые условия и негуманное обращение со стороны администрации от осужденных не поступило. Вместе с тем омбудсмен дала дополнительные рекомендации по улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения женщин.

В институте акыйкатчы отметили, что защита прав лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание, остается одним из ключевых направлений деятельности ведомства. По данным института, в исправительных учреждениях ГСИН содержатся около 4,5 тысячи осужденных, а в следственных изоляторах - порядка 1,5 тысячи человек.



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