В Бишкеке шестеро сотрудников госучреждения отравились домашней едой

В Бишкеке зарегистрирован случай группового пищевого отравления среди сотрудников одного из государственных учреждений.

Об этом сообщили в столичном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН).

По данным ведомства, вечером 8 июня специалисты провели расследование случая, связанного с употреблением еды, принесенной из дома. В результате отравления пострадали шесть человек. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Двое были госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

В связи с наступлением жаркого периода ЦГСЭН призвал граждан внимательно относиться к качеству и срокам годности продуктов питания, а также отказаться от употребления сомнительной пищи, в том числе принесенной из дома или оставшейся после торжественных мероприятий.

Специалисты рекомендуют приобретать продукты и готовые блюда только в стационарных торговых точках и объектах общественного питания. И напоминают о пяти основных правилах профилактики пищевых отравлений:

поддерживать чистоту;

хранить сырые и готовые продукты отдельно;

тщательно проваривать и прожаривать пищу;

соблюдать безопасный температурный режим хранения продуктов;

использовать безопасную воду и качественные пищевые продукты.



В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду риск развития пищевых инфекций возрастает, поэтому соблюдение элементарных правил безопасности помогает предотвратить отравления и сохранить здоровье.

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