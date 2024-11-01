Медики Бишкекского центра укрепления здоровья рассказали, как насладиться клубникой и сохранить здоровье.
"Клубника - одна из самых популярных ягод, богатая витамином С, антиоксидантами и клетчаткой. Она относится к продуктам здорового питания, однако при нарушении гигиены и условий выращивания может стать причиной пищевых инфекций", - отметили специалисты.
Какие риски могут быть связаны с употреблением клубники?
При определенных условиях ягоды могут стать источником таких инфекций, как норовирусная инфекция, вирусный гепатит А, кишечная палочка и сальмонеллез.
Это возможно, если:
для полива использовалась загрязненная вода;
ягоды контактировали с почвой, содержащей патогенные микроорганизмы;
применялись необработанные органические удобрения;
при сборе, упаковке или транспортировке не соблюдались санитарно-гигиенические требования;
ягоды хранились при неподходящей температуре;
перед употреблением клубника не была тщательно промыта.
Также существует риск заражения гельминтами, если ягоды выращивались на загрязненной почве, поливались неочищенной водой или контактировали с фекальными загрязнениями.
Когда не стоит употреблять клубнику?
Не рекомендуется употреблять ягоды, если:
на них появилась плесень;
имеются повреждения;
ягоды стали мягкими или склизкими;
они длительное время хранились при комнатной температуре;
отсутствует возможность тщательно их промыть.
Как выбрать безопасную клубнику?
Обращайте внимание на следующие признаки:
ярко-красный цвет ягод;
сухая поверхность;
отсутствие плесени, темных пятен и повреждений;
чистая и сухая упаковка;
свежий приятный запах.
Как правильно мыть клубнику?
Клубнику, по данным медиков, рекомендуется промывать под проточной холодной водой без использования мыла и химических моющих средств.
Важно мыть ягоды непосредственно перед употреблением.
Некоторые исследования показывают, что раствор пищевой соды может способствовать частичному удалению остатков пестицидов, а солевой раствор помогает удалить поверхностные загрязнения.
Как хранить клубнику?
Неправильное хранение способствует размножению бактерий и дрожжей, а также ускоряет порчу ягод.
Немытую клубнику рекомендуется хранить в холодильнике при температуре не выше +4°C не более двух суток.
Мытую клубнику следует хранить не более суток, поскольку влага ускоряет развитие плесени и ухудшает качество ягод.
"Соблюдение простых правил - тщательное мытье под проточной водой и правильное хранение - помогает значительно снизить риск инфекций и сделать употребление клубники безопасным для здоровья", - подчеркнули специалисты.
URL: https://kaktus.media/547664