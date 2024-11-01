Опасность "желудочного гриппа". Когда не стоит употреблять клубнику

Медики Бишкекского центра укрепления здоровья рассказали, как насладиться клубникой и сохранить здоровье.

"Клубника - одна из самых популярных ягод, богатая витамином С, антиоксидантами и клетчаткой. Она относится к продуктам здорового питания, однако при нарушении гигиены и условий выращивания может стать причиной пищевых инфекций", - отметили специалисты.

Какие риски могут быть связаны с употреблением клубники?

При определенных условиях ягоды могут стать источником таких инфекций, как норовирусная инфекция, вирусный гепатит А, кишечная палочка и сальмонеллез.

Это возможно, если:

для полива использовалась загрязненная вода;

ягоды контактировали с почвой, содержащей патогенные микроорганизмы;

применялись необработанные органические удобрения;

при сборе, упаковке или транспортировке не соблюдались санитарно-гигиенические требования;

ягоды хранились при неподходящей температуре;

перед употреблением клубника не была тщательно промыта.



Также существует риск заражения гельминтами, если ягоды выращивались на загрязненной почве, поливались неочищенной водой или контактировали с фекальными загрязнениями.

Когда не стоит употреблять клубнику?

Не рекомендуется употреблять ягоды, если:

на них появилась плесень;

имеются повреждения;

ягоды стали мягкими или склизкими;

они длительное время хранились при комнатной температуре;

отсутствует возможность тщательно их промыть.

Как выбрать безопасную клубнику?

Обращайте внимание на следующие признаки:

ярко-красный цвет ягод;

сухая поверхность;

отсутствие плесени, темных пятен и повреждений;

чистая и сухая упаковка;

свежий приятный запах.

Как правильно мыть клубнику?

Клубнику, по данным медиков, рекомендуется промывать под проточной холодной водой без использования мыла и химических моющих средств.

Важно мыть ягоды непосредственно перед употреблением.

Некоторые исследования показывают, что раствор пищевой соды может способствовать частичному удалению остатков пестицидов, а солевой раствор помогает удалить поверхностные загрязнения.

Как хранить клубнику?

Неправильное хранение способствует размножению бактерий и дрожжей, а также ускоряет порчу ягод.

Немытую клубнику рекомендуется хранить в холодильнике при температуре не выше +4°C не более двух суток.

Мытую клубнику следует хранить не более суток, поскольку влага ускоряет развитие плесени и ухудшает качество ягод.

"Соблюдение простых правил - тщательное мытье под проточной водой и правильное хранение - помогает значительно снизить риск инфекций и сделать употребление клубники безопасным для здоровья", - подчеркнули специалисты.

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