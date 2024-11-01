Частным клиникам разрешат получать незарегистрированные лекарства

Кабинет министров внес изменения в порядок ввоза и использования лекарств и медицинских изделий, не зарегистрированных в Кыргызстане.

Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Главное изменение касается круга организаций, которые смогут получать незарегистрированные препараты и медицинские изделия, временно разрешенные к ввозу и медицинскому применению.

Если ранее такая возможность распространялась только на государственные организации здравоохранения, то теперь ею смогут воспользоваться все медицинские учреждения, независимо от формы собственности.

Иными словами, доступ к таким лекарствам и медицинским изделиям получат не только государственные больницы и поликлиники, но также частные клиники и медицинские центры.

Для этого в действующий порядок формирования специального перечня лекарств и медицинских изделий, разрешенных к временному ввозу без регистрации, внесены соответствующие изменения. В документе слова «государственные организации здравоохранения» заменены формулировкой «организации здравоохранения независимо от формы собственности».

В кабмине поясняют, что решение принято для обеспечения доступности препаратов и медицинских изделий, которые еще не прошли процедуру государственной регистрации в КР, но необходимы для лечения пациентов.

Ожидается, что изменения позволят расширить доступ пациентов к современным препаратам и медицинским изделиям, особенно в случаях, когда зарегистрированных аналогов на рынке нет либо их недостаточно.

Постановление вступит в силу через десять дней.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/377111/