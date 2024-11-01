Скрытая угроза в каждом доме: как обычный пылесос может подорвать здоровье

Пылесос хотя и помогает поддерживать чистоту в доме, но при неправильном уходе сам может стать источником проблем для здоровья.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на "Абзац", российский врач-инфекционист Марият Мухина рассказала, что переполненный мешок для сбора пыли переносит опасные заболевания.

"Заполненный и неочищенный мешок пылесоса содержит частички пыли, бактерии, грибы и плесневые споры, микромицеты, кожного клеща, эндотоксины липополисахаридов бактерий и бета-глюканы грибных клеточных стенок", - перечислила Мухина.

Эти патогены способны вызывать как системные, так и местные реакции в бронхолегочной системе, гортани и верхних дыхательных путях. Опасность заключается в том, что при работе пылесоса микроорганизмы и аллергены могут вновь попадать в воздух. Кроме того, контакт с содержимым загрязненного мешка способен спровоцировать кожные реакции.

Эксперт отметила, что особую осторожность стоит соблюдать при очистке пылесоса. Если открыть переполненный мешок, пыль и патогены легко распространяются по помещению в виде мелких частиц и аэрозолей. Наибольшую опасность это представляет для детей, пожилых людей и тех, кто страдает аллергией или заболеваниями дыхательной системы.