Стоматолог назвал причины ухудшения здоровья зубов после 40 лет

Стоматолог Лабухин: снижение уровня эстрогенов влияет на состояние зубов и десен



После 40 лет многие женщины замечают, что зубы становятся более чувствительными, чаще возникают воспаления десен, а привычный уход уже не дает прежнего результата. Одна из главных причин таких изменений связана с гормональной перестройкой организма в период менопаузы. Об этом 5 июня рассказал «Известиям» медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.

По словам специалиста, снижение уровня эстрогенов влияет не только на репродуктивную систему, но и на состояние полости рта. Дефицит этих гормонов приводит к нарушению процессов обновления костной ткани, из-за чего возрастает риск остеопороза, а вместе с ним подвижности зубов и истончения костной ткани челюсти.

«Гормональные изменения ослабляют местный иммунитет полости рта. В результате десны становятся более уязвимыми к воспалениям, повышается вероятность развития пародонтита — заболевания тканей, окружающих зуб. Дополнительным фактором риска становится снижение выработки слюны. Из-за сухости во рту создаются благоприятные условия для размножения бактерий, что способствует развитию кариеса и других стоматологических проблем», — пояснил Лабухин.

Эксперт отметил, что в этот период многие женщины сталкиваются с повышенной чувствительностью зубов к горячей и холодной пище, кровоточивостью десен и оголением шеек зубов. После наступления менопаузы распространенность пародонтита значительно возрастает. Если до 40 лет это заболевание встречается примерно у каждой четвертой женщины, то в постменопаузе его диагностируют уже более чем у двух третей пациенток.

Дополнительное влияние оказывает дефицит витамина D, который нередко выявляется у женщин старше 45 лет. Недостаток этого витамина ухудшает состояние костной ткани и повышает риск потери зубов.

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Для сохранения здоровья полости рта после 40 лет врач рекомендует уделять особое внимание профилактике. В ежедневный уход стоит включить мягкую зубную щетку, пасты с фтором и ирригатор. Также важно поддерживать достаточное увлажнение слизистой оболочки, пить больше воды и при необходимости использовать специальные средства для борьбы с сухостью во рту.

Особое значение имеет питание. Рацион должен содержать достаточное количество кальция, которым богаты молочные продукты, орехи и некоторые виды рыбы. Для поддержания уровня витамина D рекомендуется включать в меню жирную рыбу и яйца, а при необходимости принимать витаминные препараты по назначению врача.

Лабухин подчеркнул, что подготовку к возрастным изменениям желательно начинать заранее. В возрасте около 30 лет важно своевременно лечить кариес, менять старые пломбы, устранять воспалительные заболевания десен и регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога. Кроме того, поддержанию здоровья костной ткани способствуют физическая активность, сбалансированное питание и контроль уровня витамина D.

По словам специалиста, менопауза необязательно должна сопровождаться серьезными стоматологическими проблемами. При правильном уходе, регулярном наблюдении у врача и своевременной профилактике можно значительно снизить риски и сохранить здоровье зубов на долгие годы.

8 мая Лабухин рассказал, что элайнеры стали одной из самых популярных технологий в современной ортодонтии благодаря своей эстетичности и удобству. Прозрачные капы практически незаметны на зубах и позволяют корректировать прикус без использования металлических конструкций.

Известия