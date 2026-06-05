Эксперт назвал правила выбора свежих орехов и сухофруктов

Эксперт Леднев: свежесть орехов и сухофруктов можно проверить, надавив на них

Орехи и сухофрукты являются важным источником витаминов, минералов и других полезных веществ. Однако пользу организму приносят только свежие и качественные продукты, что можно проверить перед покупкой. Об этом 5 июня рассказал руководитель отдела качества компании «Мастерфуд» Сергей Леднев.

«При закрытой упаковке свежесть можно проверить, если слегка надавить на орех — испорченный легко «сломается», качественный — не изменится. Сухофрукт на ощупь должен быть средней мягкости и также сохранять форму», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Леднева, важно обращать внимание на дату производства: чем ближе она к периоду сбора урожая, тем выше вероятность свежести. При выборе между развесным товаром и упакованным, как указал эксперт, предпочтение лучше отдавать герметичной упаковке: в ином случае продукт быстрее теряет свежесть при контакте с воздухом.

Помимо этого, эксперт порекомендовал тщательно промывать орехи и сухофрукты перед употреблением, чтобы удалить возможные загрязнения и остатки консервантов, включая диоксид серы.

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская 29 мая назвала вредные, но популярные у россиян блюда на завтрак. Среди них жирная и жареная пища, колбаса и сдобная выпечка. Она добавила, что на завтрак также лучше не употреблять продукты с высоким содержанием простых углеводов, например, конфеты или сладкие хлопья. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и при регулярном употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений.

Известия