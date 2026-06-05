На случай селей и землетрясений. Кабмин утвердил новую финансовую стратегию

Кыргызстан будет заранее готовить финансовые резервы на случай землетрясений, селей, оползней и других природных катастроф.

Кабинет министров утвердил Стратегию финансирования рисков стихийных бедствий на 2026-2030 годы.

Документ должен помочь государству быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и сократить нагрузку на бюджет после крупных природных катаклизмов.

Стратегия предусматривает создание системы финансовой защиты от последствий стихийных бедствий, совершенствование механизмов оценки рисков, а также привлечение дополнительных источников финансирования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для реализации документа утверждены двухлетний план мероприятий на 2026-2027 годы, а также система мониторинга и оценки результатов.

К реализации стратегии привлекут министерства, ведомства и органы местного самоуправления. Они будут ежеквартально отчитываться перед Министерством финансов о выполнении намеченных мероприятий.

В кабмине рассчитывают, что новый подход позволит не искать средства уже после стихийного бедствия, а заранее подготовить финансовые инструменты для оперативного восстановления пострадавших территорий и инфраструктуры.

Постановление вступит в силу через семь дней.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/376700/