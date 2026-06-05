Садыр Жапаров расширил перечень проектов государственного значения

Президент Садыр Жапаров внес изменения в Указ «О национальных проектах, реализация которых имеет стратегическое значение для страны».

Цель — уточнить понятие проектов государственного значения и расширить перечень инициатив, которые могут получить такой статус.

Согласно новой редакции, к проектам государственного значения будут относиться не только проекты по созданию и развитию стратегических инфраструктурных объектов в сферах государственного управления, экономики, туризма и социальном секторе, но и проекты, связанные с подготовкой и проведением международных спортивных, культурных, туристических и других общественно значимых мероприятий.

При этом такие проекты должны реализовываться на основании решений президента или кабинета министров и финансироваться полностью либо частично за счет средств государственного бюджета, привлеченных средств или с использованием государственных активов.

Как отмечается в указе, изменения направлены на обеспечение системной реализации национальных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности страны, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения.

Документ вступит в силу через десять дней.



Ссылка: https://24.kg/vlast/376679/