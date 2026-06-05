Сезон бахчевых: когда арбуз опасен для здоровья

Арбуз — один из самых популярных летних фруктов, богатый водой, витаминами и антиоксидантами.

Однако при неправильном хранении и обработке он может стать источником пищевых инфекций, предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

1

Возможные риски

Арбуз может быть связан с бактериальными инфекциями, такими как Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes в связи с тем, что растет на земле и контактирует с почвой и водой. Бактерии могут легко попадать на кожуру, если арбуз перед употреблением не промыли, то при разрезании ножом микробы легко можно перенести внутрь мякоти.

2

Когда арбуз может быть опасен для человека:

если он уже разрезан и хранится при комнатной температуре более 2-х часов;

если появился кислый запах или слизь;

если кожура арбуза повреждена.

3

Люди, находящиеся в группе риска

Пищевое отравление может случиться с кем угодно, но у определенных групп людей вероятность тяжелого течения заболеваний, вызванных пищевыми микробами, выше:

люди в возрасте 65 лет и старше;

дети до 5 лет;

люди с ослабленной иммунной системой;

беременные.

4

Как выбрать безопасный арбуз

Арбуз должен быть целым, без трещин, вмятин и мягких участков, иметь чистую и сухую поверхность. Тяжелый по весу арбуз будет более сочным.

5

Правила безопасности

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно промыть под проточной водой, даже если его кожура не используется в пищу. Это помогает удалить загрязнения и снизить риск попадания микроорганизмов на мякоть при разрезании.

Использование мыла и других моющих средств не рекомендуется.

Нужно:

- использовать чистый нож и разделочную доску;

- хранить в холодильнике после нарезки при ≤4°C не более 2-х суток, накрытым пищевой пленкой или в закрытом контейнере;

- не оставлять нарезанный арбуз при комнатной температуре более 2-х часов.

Арбуз безопасен при соблюдении гигиены. Основной риск связан не с самим фруктом, а с нарушением хранения и загрязнением при обработке.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/376616/