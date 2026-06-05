Сезон бахчевых: когда арбуз опасен для здоровья

Арбуз — один из самых популярных летних фруктов, богатый водой, витаминами и антиоксидантами.
Однако при неправильном хранении и обработке он может стать источником пищевых инфекций, предупреждает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
1
Возможные риски
Арбуз может быть связан с бактериальными инфекциями, такими как Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes в связи с тем, что растет на земле и контактирует с почвой и водой. Бактерии могут легко попадать на кожуру, если арбуз перед употреблением не промыли, то при разрезании ножом микробы легко можно перенести внутрь мякоти.
2
Когда арбуз может быть опасен для человека:
если он уже разрезан и хранится при комнатной температуре более 2-х часов;
если появился кислый запах или слизь;
если кожура арбуза повреждена.
3
Люди, находящиеся в группе риска
Пищевое отравление может случиться с кем угодно, но у определенных групп людей вероятность тяжелого течения заболеваний, вызванных пищевыми микробами, выше:
люди в возрасте 65 лет и старше;
дети до 5 лет;
люди с ослабленной иммунной системой;
беременные.
4
Как выбрать безопасный арбуз
Арбуз должен быть целым, без трещин, вмятин и мягких участков, иметь чистую и сухую поверхность. Тяжелый по весу арбуз будет более сочным.
5
Правила безопасности
Перед употреблением арбуз необходимо тщательно промыть под проточной водой, даже если его кожура не используется в пищу. Это помогает удалить загрязнения и снизить риск попадания микроорганизмов на мякоть при разрезании.
Использование мыла и других моющих средств не рекомендуется.
Нужно:
- использовать чистый нож и разделочную доску;
- хранить в холодильнике после нарезки при ≤4°C не более 2-х суток, накрытым пищевой пленкой или в закрытом контейнере;
- не оставлять нарезанный арбуз при комнатной температуре более 2-х часов.
Арбуз безопасен при соблюдении гигиены. Основной риск связан не с самим фруктом, а с нарушением хранения и загрязнением при обработке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/376616/