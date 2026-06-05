Мать не увидела проблемы в том, что ее 10- и 11-летние сыновья водили машину

Выявлен очередной факт управления машиной несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Примерно в половине восьмого вечера 3 июня поступила информация от жителей жилмассива Алтын-Ордо, что маленькие дети ездят за рулем машины.

На место прибыли сотрудники милиции и установили, что мужчина дал поездить на машине своим родственникам — А.А., 2015 года рождения, и А.Н., 2016 года рождения. Их мать не увидела в этом ничего плохого, заявив, что никто не пострадал.

В итоге автомобиль водворили на штрафстоянку. В отношении родителей составили протокол по ст.102 («Уклонение от родительских обязанностей») и ст.184 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление, а также передача управления такому лицу») КоП КР. Наложен штраф в размере 15 тыс. сомов.

АКИпресс