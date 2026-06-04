Депутат обвинил Минюст в нарушении договоренностей по законопроекту о юридическом представительстве

ЖК снял с повестки законопроект о юридическом представительстве после замечаний депутатов

Министерство юстиции не выполнило ранее данные депутатам обещания вынести в отдельный законопроект нормы, касающиеся деятельности Адвокатуры, сказал депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков 4 июня на заседании Жогорку Кенеша в ходе рассмотрения законопроекта о юридическом представительстве.

Самаков напомнил, что во время предыдущих обсуждений представители Минюста обещали отдельно рассмотреть вопросы, связанные с полномочиями органов Адвокатуры и проведением съездов адвокатов.

По словам депутата, ряд парламентариев высказывали претензии к существующей системе управления Адвокатурой и предлагали не включать соответствующие нормы в законопроект о юридическом представительстве.

«Вы обещали, что эти вопросы будут вынесены отдельно и не будут включены в данный законопроект. Почему сейчас вы вновь объединили в одном документе две разные сферы регулирования?» - спросил Самаков.

Заместитель министра юстиции Айбек Айдаров ответил, что при подготовке документа были учтены предложения депутатов. В частности, срок проведения съезда адвокатов был сокращен с трех до двух лет по инициативе депутатов.

Самаков сказал, что его беспокоят не только сроки проведения съездов, но и новые механизмы регулирования деятельности адвокатов, включая вопросы тестирования и работы органов адвокатского самоуправления. По его мнению, депутаты ранее настаивали на том, чтобы эти нормы рассматривались отдельно от вопросов юридического представительства.

Депутат также сообщил, что Адвокатура действует на основании отдельного законодательства и обладает собственными органами управления, в связи с чем объединение различных норм в одном законопроекте вызывает вопросы.

Айдаров пояснил, что предлагаемые изменения направлены прежде всего на создание института юридического представительства. По его словам, адвокатов не обязывают проходить новую процедуру допуска, поскольку они продолжают работать на основании уже имеющихся лицензий.

Замминистра сообщил, что обучение, включение в реестр и другие новые требования будут распространяться на юридических представителей. При этом ведение реестра предлагается возложить на Адвокатуру.

Он добавил, что проект закона был согласован с Советом Адвокатуры и получил поддержку со стороны адвокатского сообщества.

Предлагается внести комплексные изменения в регулирование адвокатской деятельности и юридического представительства в Кыргызской Республике.

Минюст сообщает, что изменения направлены на институциональное укрепление Адвокатуры, повышение качества юридической помощи и формирование единой системы профессионального регулирования.

Законопроектом внесены изменения:

Изменения в организации и управлении Адвокатурой

Проектом предлагается увеличить период между очередными съездами адвокатов до трёх лет. Это обосновывается необходимостью обеспечить более стабильное функционирование органов управления Адвокатуры, эффективную реализацию стратегических решений, принятых на съезде, а также рациональное использование времени и ресурсов. Освобождаемые средства предлагается направлять на повышение квалификации адвокатов, развитие инфраструктуры и улучшение доступа граждан к квалифицированной юридической помощи.

Также предлагается исключить возможность избрания представителей Министерства юстиции на должности председателя и заместителя председателя Комиссии по этике. В обосновании указывается, что Министерство юстиции является органом исполнительной власти и не должно вмешиваться в деятельность органов профессионального самоуправления. Это изменение направлено на обеспечение независимости Адвокатуры и исключение административного влияния при рассмотрении жалоб и споров между членами сообщества.

Проектом предлагается разграничить полномочия по установлению размеров вознаграждений в органах Адвокатуры. Отдельное установление вознаграждений для членов Совета адвокатов, ревизионной комиссии и комиссии по этике обосновывается необходимостью предотвращения конфликта интересов, упорядочивания финансового управления и повышения доверия к распределению средств.

Вводится запрет на совмещение членства в нескольких органах Адвокатуры. Эта мера направлена на исключение ситуаций, при которых одно и то же лицо одновременно участвует в принятии, исполнении и контроле решений.

Уточняется подотчётность территориальных адвокатур Совету адвокатов. В обосновании указывается, что отсутствие чёткой подотчётности создаёт правовую неопределённость и затрудняет единообразное применение норм, контроль и дисциплинарную практику.

Также предлагается обязать Ревизионную комиссию представлять исключительно письменные отчёты, что должно обеспечить прозрачность, надлежащий финансовый контроль и возможность последующего анализа.

Повышение требований к профессии адвоката

Законопроектом предлагается увеличить минимальный юридический стаж, необходимый для получения лицензии адвоката, с одного года до трёх лет. Действующее требование в один год в обосновании признаётся заниженным и не позволяющим обеспечить достаточный уровень профессиональной подготовки. Увеличение стажа направлено на накопление практического опыта, развитие навыков ведения дел и повышение качества юридической помощи.

Также предлагается заменить тайное голосование в Совете адвокатов на открытое. В обосновании указывается, что тайное голосование снижает уровень персональной ответственности и создаёт риск принятия кулуарных решений, тогда как открытое голосование обеспечивает прозрачность и подотчётность.

Юридические представители и единая система регулирования

Проектом закона предлагается закрепить правовой статус юридического представителя и включить юридических представителей в систему профессионального сообщества Адвокатуры. Им предлагается предоставить право участвовать в съездах Адвокатуры, входить в органы управления, в том числе в Комиссию по этике, и подчиняться единым нормам профессионального поведения.

В связи с этим предлагается передать Адвокатуре полномочия по ведению Реестра юридических представителей совместно с Министерством юстиции. Это обосновывается наличием у Адвокатуры необходимых кадровых и организационных ресурсов, а также необходимостью обеспечить прозрачность допуска к профессии и контроль за деятельностью представителей. Реестр будет открытым и доступным.

Для юридических представителей предлагается установить квалификационные требования: наличие высшего юридического образования, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, а также прохождение обучения и получение сертификата в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики.

Полномочия юридического представителя должны подтверждаться доверенностью и удостоверением, выданным Адвокатурой, с указанием регистрационного номера в Реестре.

Учебный центр и профессиональная подготовка

Проектом предлагается создать единый Учебный центр адвокатов и юридических представителей вместо двух отдельных образовательных учреждений. Это решение направлено на оптимизацию ресурсов, снижение административных издержек и унификацию стандартов подготовки и повышения квалификации.

Также предлагается передать Адвокатуре все вопросы допуска к квалификационному экзамену на получение лицензии адвоката. Претендентам потребуется дополнительно представить сертификат о прохождении учебного курса в Учебном центре адвокатов.

Гарантированная государством юридическая помощь

Законопроектом предлагается расширить задачи Адвокатуры в сфере мониторинга гарантированной государством юридической помощи. Адвокатура будет не только участвовать в предоставлении помощи, но и разрабатывать методику оценки её качества, а также проводить систематический мониторинг эффективности.

В рамках реализации программы Кабинета министров по развитию системы гарантированной государством юридической помощи предлагается расширить участие юридических представителей в данной системе, в том числе для обеспечения доступа к помощи в отдалённых и закрытых учреждениях.

Общие положения

Проект закона не ограничивает право граждан на самостоятельную защиту своих интересов в суде и распространяется только на лиц, осуществляющих профессиональное юридическое представительство на возмездной основе.

АКИпресс